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Богдан зухвало наїхав на журналістів, коментуючи свою "відставку": відео

2.2т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан відповів на звинувачення з боку ЗМІ після новини про свою відставку.

Як передає "Радіо Свобода", Богдана запитали, чи не вважає він, що "підірвав довіру суспільства до ЗМІ".

"Це не жарт, я реально написав заяву про звільнення. Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів", - пояснив Богдан.

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"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також прокоментував скандал зі звільненням Богдана, відповівши на ряд звинувачень з боку журналістів.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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