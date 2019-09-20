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20 вересня • оновлено в 17:32
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Богдан зібрався в мери Києва? З'явився неоднозначний інсайд

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Глава Офісу президента України Андрій Богдан, схоже, знову задумав новий жарт із засобами масової інформації та громадськістю.

Не встиг стихнути скандал із його нібито "звільненням", як у політичних колах почала активно розганятися інформація про його намір стати мером Києва.

Ці дані, як стало відомо OBOZREVATEL відразу від декількох джерел, уже взяли на озброєння в Офісі Володимира Зеленського.

Богдан зібрався в мери Києва?

Богдан зібрався в мери Києва?

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Подали знак: Богдан розсекретив скандальний фрагмент серіалу "Слуга народу"

У той же час, знаючи пристрасть Богдана до троллінгу і враховуючи любов українських ЗМІ до "сенсацій", українська громадськість цілком може бути втягнута у нову фейковий історію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
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