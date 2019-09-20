Богдан зібрався в мери Києва? З'явився неоднозначний інсайд

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, схоже, знову задумав новий жарт із засобами масової інформації та громадськістю.
Не встиг стихнути скандал із його нібито "звільненням", як у політичних колах почала активно розганятися інформація про його намір стати мером Києва.
Ці дані, як стало відомо OBOZREVATEL відразу від декількох джерел, уже взяли на озброєння в Офісі Володимира Зеленського.
Богдан зібрався в мери Києва?
У той же час, знаючи пристрасть Богдана до троллінгу і враховуючи любов українських ЗМІ до "сенсацій", українська громадськість цілком може бути втягнута у нову фейковий історію.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше у ЗМІ опублікували заяву глави Офісу президента Андрія Богдана нібито про його відставку.
Сам глава ОП підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.
Зеленський же заявив, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".
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