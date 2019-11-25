Богдан щотижня збирає Раду і Кабмін на Банковій: оприлюднено документ

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан щопонеділка збирає на Банковій нараду за участю міністрів, парламентаріїв і керівників центральних органів виконавчої влади.

Про це сказано в розпорядженні від 7 жовтня, яке опублікували "Українські новини" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00", – сказано в порядку, який іде додатком до документа.

Богдан щотижня збирає Раду і Кабмін на Банковій РБК-Україна

Крім глави Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та членів Кабінету міністрів, у нарадах беруть участь заступники голови та керівник апарату ОП.

Обов'язкова участь і першого помічника Зеленського, також можуть залучатися інші радники і представники президента.

Примітно, що пропозиції щодо порядку денного і учасників наради Зеленському вносить Богдан. Обговорювати можуть основні події політичної, економічної та соціального сфер життя суспільства; стан і проблеми внутрішньої і зовнішньої політики, і інші.

Розпорядження Богдана Українські новини

Розпорядження Богдана Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада Богдан провів зі своїми заступниками Кирилом Тимошенко і Юрієм Костюком закриту зустріч, участь в якій взяли 20 іноземних та українських журналістів.

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