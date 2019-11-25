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25 листопада • оновлено в 19:22
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Богдан щотижня збирає Раду і Кабмін на Банковій: оприлюднено документ

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Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан щопонеділка збирає на Банковій нараду за участю міністрів, парламентаріїв і керівників центральних органів виконавчої влади.

Про це сказано в розпорядженні від 7 жовтня, яке опублікували "Українські новини" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00", – сказано в порядку, який іде додатком до документа.

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Богдан щотижня збирає Раду і Кабмін на Банковій

Богдан щотижня збирає Раду і Кабмін на Банковій

РБК-Україна

Крім глави Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та членів Кабінету міністрів, у нарадах беруть участь заступники голови та керівник апарату ОП.

Обов'язкова участь і першого помічника Зеленського, також можуть залучатися інші радники і представники президента.

Примітно, що пропозиції щодо порядку денного і учасників наради Зеленському вносить Богдан. Обговорювати можуть основні події політичної, економічної та соціального сфер життя суспільства; стан і проблеми внутрішньої і зовнішньої політики, і інші.

Розпорядження Богдана

Розпорядження Богдана

Українські новини

Розпорядження Богдана

Розпорядження Богдана

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада Богдан провів зі своїми заступниками Кирилом Тимошенко і Юрієм Костюком закриту зустріч, участь в якій взяли 20 іноземних та українських журналістів.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський Дмитро Разумков Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Офіс президента
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Pollak John
Pollak John
секретарь должен карандашики точить и за кабинетом следить , а оно страной управляет .
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Dell Alex
Dell Alex
Нет, а что? Все правильно )) Руководитель Бененого проекта "Президент" выполняет свою работу )) Руководит президентом, ВР и Кабмином.
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