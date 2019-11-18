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18 листопада • оновлено в 20:15
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Богдан влаштував перепалку з журналісткою через "незручне питання": в мережу потрапило відео

1.9т
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Глава Офісу президента Андрій Богдан відмовився відповісти на питання журналістки про свою охорону.

Як передає "Бігус.Інфо", помічника Зеленського звинуватили в тому, що він користується послугами державної охорони. "У курсі такий крутий юрист Богдан, що це не зовсім законно?" – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як журналістка намагалася поставити питання голові ОП. "Я сьогодні не даю коментарів. Я розумію, що ви мене не чуєте... Сподіваюся, ви розумієте українську мову. Хоча ви все одно цього не зрозумієте", – відповів Богдан, після чого сів в авто і поїхав.

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"Як реагує Богдан, коли чує незручне запитання. Триста мільйонів слів, щоб просто не відповідати прямо", – обурилися журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан закликав журналістів влаштувати "чистку" у ЗМІ, оскільки вони є "четвертою владою" в Україні. Глава ОП заявив, що багато українських журналістів є корумпованими.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Офіс президента охорона
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а может он оплачивает из своей зарплаты? нет? Не может быть - он же из этих, как это, услуг что ли...Ну если он услуги оказывает не будем говорить кому, тогда точно госохрана нужна.
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