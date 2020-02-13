Богдан програв суд партії Порошенка: деталі позову

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан програв суд щодо його виключення зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Рішення не на його користь ухвалив шостий апеляційний адміністративний суд Києва. Про це в четвер, 13 лютого, повідомила пресслужба "Європейської солідарності".

В "ЄС" зазначили, що Богдан був виключений із виборчого списку партії з ініціативи його членів колегіальним і демократичним рішенням з'їзду. На підставі цього рішення Центрвиборчком ухвалив постанову про виключення з виборчого списку партії.

Богдан програв суд партії Порошенка РБК-Україна

Нагадаємо, на парламентських виборах у 2014 році Богдан був номером 74 у списку "БПП".

На початку 2016 року Рада ухвалила закон, який дозволив партійним лідерам виключати кандидатів у депутати з виборчих списків вже після виборів. Через місяць політсила Порошенка скористалася новою нормою і виключила Богдана зі списку як людину, "що не бере участі в партійній діяльності". ЦВК ухвалила відповідну постанову.

Але наприкінці 2017 року Конституційний суд скасував вищезгаданий закон, і Богдан звернувся до ЦВК із вимогою відновити його в списку партії. Там йому відмовили, пояснивши відсутністю необхідного механізму.

Тому зараз вже колишній глава ОП звернувся до суду, який взявся за цю справу в березні 2018 року. Виключення Богдана визнали незаконним, однак нардепом реєструвати не дозволили. Апеляційна ж інстанція рішення скасувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак.

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