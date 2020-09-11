Богдан – про виклик на допит у ДБР: буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив отримання повістки з викликом на допит в Державне бюро розслідувань 14 вересня.

Як написав Богдан у Facebook, він хоче зустрітися з журналістами перед допитом.

"Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10:00 в понеділок! Поговоримо", – зазначив ексглава ОП.

За його словами з інтерв’ю Дмитрові Гордону зразу зрозуміло, "чому так перелякався президент".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Богдана викликали на допит до Державного бюро розслідувань у ролі свідка.

Раніше Богдан дав інтерв'ю Гордону, в якому поділився своїми одкровеннями про те, що відбувається в Офісі президента України.

Зазначимо, що OBOZREVATEL зібрав головні тези та цитати з інтерв'ю Богдана про Володимира Зеленського, його оточення та колишню владу в Україні.

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