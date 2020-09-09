Богдан назвав уряд Гройсмана найбільш професійним

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан найбільш професійним вважає Кабінет міністрів України за прем'єрства Володимира Гройсмана.

Таку думку колишній політик висловив в інтерв'ю виданню "Гордон". Журналіст попросив співрозмовника оцінити уряди Миколи Азарова, Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

"Найбільш професійним я вважаю уряд Гройсмана... Незалежно від того, подобається чи не подобається. Найбільш оптимістичний час у країні, найбільш щасливий економічно, найбільш зрозумілий для міжнародних партнерів – це був час Гройсмана. Там спостерігалося 30 із чимось місяців стабільного економічного зростання, маленька інфляція, зрозумілі взаємовідносини з міжнародними партнерами, з іншими державами, з суспільством", – сказав Богдан.

Він також порівняв прем'єрства Гройсмана та Яценюка. "Припустимо, Яценюк – дуже розумна людина, я до нього з великою повагою, але він прийшов у важкий час, відразу після Майдану і після революції, під час війни. І впоратися з тим, що відбувалося в країні, – це дуже важко", – зазначив колишній керівник ОП.

Дмитро Гордон запитав, чи є, на думку Богдана, політичне майбутнє у Гройсмана.

"Я впевнений, що у нього ще буде якась політична чи менеджерська кар'єра в державних структурах", – відповів Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Києві 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрій Богдану.

Джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах розповіли, що машину підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента.

Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її і тікає з місця злочину.

Поруч із Tesla була будка з охороною стоянки. Охоронець стверджує, що не спав, проте палія не бачив.

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