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Богдан назвав уряд Гройсмана найбільш професійним

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
3,5 т.
Андрій Богдан

Андрій Богдан відповів, який український уряд був найпрофесійнішим. president.gov.ua

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан найбільш професійним вважає Кабінет міністрів України за прем'єрства Володимира Гройсмана.

Таку думку колишній політик висловив в інтерв'ю виданню "Гордон". Журналіст попросив співрозмовника оцінити уряди Миколи Азарова, Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

"Найбільш професійним я вважаю уряд Гройсмана... Незалежно від того, подобається чи не подобається. Найбільш оптимістичний час у країні, найбільш щасливий економічно, найбільш зрозумілий для міжнародних партнерів це був час Гройсмана. Там спостерігалося 30 із чимось місяців стабільного економічного зростання, маленька інфляція, зрозумілі взаємовідносини з міжнародними партнерами, з іншими державами, з суспільством", – сказав Богдан.

Він також порівняв прем'єрства Гройсмана та Яценюка. "Припустимо, Яценюк – дуже розумна людина, я до нього з великою повагою, але він прийшов у важкий час, відразу після Майдану і після революції, під час війни. І впоратися з тим, що відбувалося в країні, – це дуже важко", – зазначив колишній керівник ОП.

Дмитро Гордон запитав, чи є, на думку Богдана, політичне майбутнє у Гройсмана.

"Я впевнений, що у нього ще буде якась політична чи менеджерська кар'єра в державних структурах", – відповів Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Києві 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрій Богдану.

  • Джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах розповіли, що машину підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом.

  • У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента.

  • Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її і тікає з місця злочину.

  • Поруч із Tesla була будка з охороною стоянки. Охоронець стверджує, що не спав, проте палія не бачив.

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УкраїнаКабінет Міністрів УкраїниполітикаДмитро ГордонАндрій БогданВолодимир Гройсман
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