"Центр впливу – у Москві!" Мінкульт поставив на місце УПЦ МП

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що Українська Православна Церква Московського Патріархату у своїй назві зобов'язана позначити належність до Російської Церкви, оскільки центр її впливу розташований у Москві.

Про це він заявив в інтерв’ю РІСУ. На думку Бородянського, принцип, що ця церква має внести до своєї назви належність до РПЦ – очевидна норма, яка просто визначає, хто є хто.

"Ми розуміємо, що центр впливу на Українську Православну Церкву Московського Патріархату є в Росії, у Москві. Звісно, що Україна має якось враховувати це", – сказав міністр.

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Бородянський зауважив, що держава не має втручатися в питання формулювання назв релігійних об’єднань. Проте під час війни влада має позначити, хто є хто, і надати людям можливість свідомого вибору. У такому перейменуванні міністр не бачить жодних проблем.

"Держава ж нічого не робила, вона просто сказала: давайте позначимо. Все. Свобода віросповідання залишається, але давайте позначимо, хто є хто на цій території", – додав він.

"Всі мусять розуміти, що центр впливу на Українську Православну Церкву Московського Патріархату в Москві – через той же Синод", – наголосив Бородянський.

Також міністр заявив, що не вбачає проблем у підтримці державою процесу надання Томосу про автокефалію для українських православних.

"Взагалі, що це було, і як це відбулося, і що значить, коли одна частина вірян не визнає іншу частину. Як ми знаємо, наприклад, Православна Церква Київського Патріархату не була канонічною церквою. Це означає, що мільйони вірян не могли реалізовувати свої релігійні права в той спосіб, в який вони хотіли – у канонічній церкві. Це нормальне бажання побожної людини – бути в канонічній церкві. Для того, щоб вони стали канонічними, їм запропонували об’єднатися та створити єдину помісну церкву. До цієї пропозиції дослухалися УПЦ КП і УАПЦ, які не були канонічними з погляду Вселенського православ’я, та деякі єпископи УПЦ МП", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила законопроєкт, який зобов'язує УПЦ МП у своїй назві вказати належність до РПЦ.

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