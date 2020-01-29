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29 січня • оновлено в 12:56
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"Блюзнірство і збочення!" У МЗС України відреагували на скандальну резолюцію ПАРЄ

2.2т
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Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця обурився через узгодження попереднього проєкту рішення щодо оскарження повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

На своїй сторінці у Twitter він нагадав, що автором резолюції став один із головних лобістів країни-агресорки Тоні Кокс.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень – це навіть не смішно. Це черговий високий рівень блюзнірства, якщо не збочення", – написав дипломат.

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ПАРЄ

ПАРЄ

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Сергій Кислиця
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України ПАРЄ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжайте пердеж в твиттерах, лoxлы! Ми сміємося над вами!
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Mega Death
Mega Death
Кому эта реакция интересна?)) Попрошайки должны знать своё место!))
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