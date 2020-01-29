"Блюзнірство і збочення!" У МЗС України відреагували на скандальну резолюцію ПАРЄ

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця обурився через узгодження попереднього проєкту рішення щодо оскарження повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

На своїй сторінці у Twitter він нагадав, що автором резолюції став один із головних лобістів країни-агресорки Тоні Кокс.

"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень – це навіть не смішно. Це черговий високий рівень блюзнірства, якщо не збочення", – написав дипломат.

ПАРЄ Delo.ua

Доручіті Хрещений батька Безумовно повернення России в ПАРЄ, Коксу, підготовку Доповіді про оскарження ее повноважень - це даже НЕ смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, Якщо не збочення: Москва платити гроші, карати нельзя https://t.co/ZuaLO8PANJ vía @ukrpravda_news - Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 29, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

віцеспікером ПАРЄ 28 січня обрали заступника голови нелегітимної Держдуми Росії, очільника делегації країни-агресорки Петра Толстого.

В день його обрання українська журналістка розлютила Толстого питанням про окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше Толстой нахабно висловився про українську делегацію в ПАРЄ, заявивши, що в її представників нібито присутнє "малоросійське бачення сучасного світу".

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