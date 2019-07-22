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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Блукаємо у темряві!" Російський політолог порівняв вибори в Україні і РФ

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Російський політолог Олександр Морозов провів паралель між виборами в парламент в Україні і в Росії.

"Ходив на прямий ефір коментувати українські вибори, повертався додому пішки з зіпсованим настроєм. Вільні парламентські вибори. Потім коаліція, з неї виникає уряд", - написав він у Facebook.

При цьому політолог підкреслив, що нічого цього в Росії немає. "Ми продовжуємо блукати в пітьмі голосування за партії початку 90-х років - за Жириновського або Зюганова. А партія, яка узурпувала владу, маневрує, щоб обдурити населення, приховує себе", - додав він.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

За словами Морозова, в РФ ще знаходяться люди, типу "експерти", які всерйоз обговорюють, як це все "поліпшити", "удосконалити".

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"Вони виступають на якихось партійних навчаннях "Єдиної Росії", пишуть статті про те, як деякі партії знову "не вловили порядку і тому отримали менше голосів, ніж очікували". Дикий кафкіанський морок. І при цьому поруч за стінкою - у сусіднього народу - вільні вибори в повній відповідності з духом і буквою конституції. Звичайне таке політичне волевиявлення громадянина", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня українські виборці показали найгірший результат за всю історію голосувань в незалежній Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Мороз
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Выборы в России похожи на заброшенный деревенский погост, пасмурным осенним днём .
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы продолжаем блуждать во тьме голосования за партии начала 90-х годов« во штатики тупые, республиканцев да демократов меняют местами вот уже сколько лет)))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Выборы в Украине, похожи на ярмарочный цирк-шапито. С погремушками, хлопушками и конфетти. С множеством ковёрных клоунов. Короче, живо, весело, непредсказуемо. Выборы в России, это заброшенный деревенский погост пасмурным осенним днём. Смертельная тоска, с предсказуемым результатом.
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