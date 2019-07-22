"Блукаємо у темряві!" Російський політолог порівняв вибори в Україні і РФ

Російський політолог Олександр Морозов провів паралель між виборами в парламент в Україні і в Росії.

"Ходив на прямий ефір коментувати українські вибори, повертався додому пішки з зіпсованим настроєм. Вільні парламентські вибори. Потім коаліція, з неї виникає уряд", - написав він у Facebook.

При цьому політолог підкреслив, що нічого цього в Росії немає. "Ми продовжуємо блукати в пітьмі голосування за партії початку 90-х років - за Жириновського або Зюганова. А партія, яка узурпувала владу, маневрує, щоб обдурити населення, приховує себе", - додав він.

Вибори в Україні

За словами Морозова, в РФ ще знаходяться люди, типу "експерти", які всерйоз обговорюють, як це все "поліпшити", "удосконалити".

"Вони виступають на якихось партійних навчаннях "Єдиної Росії", пишуть статті про те, як деякі партії знову "не вловили порядку і тому отримали менше голосів, ніж очікували". Дикий кафкіанський морок. І при цьому поруч за стінкою - у сусіднього народу - вільні вибори в повній відповідності з духом і буквою конституції. Звичайне таке політичне волевиявлення громадянина", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня українські виборці показали найгірший результат за всю історію голосувань в незалежній Україні.

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