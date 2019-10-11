Бізнесмен із МВС: стало відомо, кого Зеленський призначив керувати Одещиною

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Одеської обласної адміністрації – Максима Куцого.

Це відбулося під час робочого візиту глави держави в Одеську область. Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що новий глава Одеської ОДА призначений указом президента №746/2019 від 11 жовтня, опублікованому на його офіційному сайті. Одночасно указом №745/2019 звільнена тимчасова виконувачка обов'язків голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.

Максим Куций Скріншот відео

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Зеленський і Куций Скріншот відео

Відомо, що Куцому 36 років, він є підприємцем, працював у банківському та інвестиційному секторах. Раніше працював в органах Міністерства внутрішніх справ, куди прийшов одразу після закінчення Національної академії внутрішніх справ. Також новий глава Одещини – кінцевий бенефіціар інвестиційної компанії "Сервіс менеджмент", двох рекламних агентств ("Медійний партнер" і "Цифрове партнерство"), а також будівельної компанії "Сіті-Корпус".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проєкти указів президента про призначення голів Одеської, Тернопільської та Харківської ОДА. Серед них були пропозиції про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля, голови Харківської ОДА – Олексія Кучера.

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