Білорусь не захоплять, як Крим, а відбудеться латентна анексія, – Мартинова

Опозиційна блогерка з Білорусі Тетяна Мартинова розповіла, що Росія не буде захоплювати її країну, як Крим. На її думку, відбудеться "латентна анексія".

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що навіть не знадобиться втручання "зелених чоловічків".

"З огляду на те, скільки розумних людей обговорюють зараз, як допомогти Білорусі, є надія, що питання вирішиться без громадянської війни. Нас таки не будуть захоплювати, як Крим. У нас буде латентна анексія, яка пройде без сучка і задирки", – зазначила вона.

При цьому Мартинова додала, що в Білорусі з кожним днем наближаються до повалення незаконного обраного президента Олександра Лукашенка.

"Ми думаємо, як прибрати Лукашенко, і при цьому не допустити інтервенцію, як відбудовувати і перезапускати країну заново. З кожним днем ми наближаємося до цього рішення, але якби в цьому брали участь люди, яких ми обрали в лідери, було б легше", – пояснила блогер.

Мартинова підкреслила, що при Лукашенко в Білорусі не працює жодне законодавство.

"Диктатор, який захопив владу, плювати хотів в обличчя всієї світової дипломатії. І це криза не тільки Білорусі. Сьогодні у всьому світовому співтоваристві немає інструменту для захисту народів від диктаторів", – сказала блогер.

Вона акцентувала, що глава РФ Володимир Путін підтримав Лукашенко, щоб уберегтися від протестів в Росії.

"Путін вирішив, що треба б підтримати передостаннього диктатора в Європі, тому що в маленькій Білорусі зараз яйце з голкою Кощія – якщо у білорусів вийде, у росіян не залишиться сумнівів, і вони прийдуть до Кремля з питаннями. І ось сидять два діда, кожен в своєму бункері, читають доповідні записки, які їм приносять, повністю відірвані від життя, не розуміючи, що смартфон сьогодні робить політику, а не вони в своїх бункерах. І єдина їхня мета – утримання влади", – підсумувала Мартинова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.