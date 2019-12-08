"Бідного шантажують": Боровий закликав Зеленського звернутися за допомогою до Трампа

Президент США Дональд Трамп може бути корисним Україні в переговорах з Росією по Донбасу.

В інтерв'ю "Апострофу" російський опозиціонер Костянтин Боровий заявив, що якщо президент Володимир Зеленський особисто звернеться до Трампа, то він не відмовить у допомозі.

"Але є один маленький момент. Він звернувся до Зеленського з проханням довести, що Білий дім має справу з молодою демократією, яка розслідує всі випадки корупції. Він просто пальцем вказав на випадок з Хантером Байденом. Існують різні оцінки – хтось говорить про 50 тисячах доларів, хтось – про 900 тисячах доларів.

Трамп вважає, що мова йде про злочин, який Україна не розслідує. З Байденом треба розбиратися. Бідного Зеленського зараз шантажують, забороняють проводити розслідування. Але антикорупційна діяльність – це принципова позиція нового українського президента", – сказав Боровий.

Трамп і Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. Він неодноразово говорив, що "пора закінчувати цю війну".

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram