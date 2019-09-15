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15 вересня • оновлено в 15:59
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Укранцев можуть позбавити безвізу? Названо можливу причину

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Ініціатива з припинення безвізового режиму між Україною і Євросоюзом, озвучена в уряді Естонії, швидше за все, не вийде за межі внутрішньоестонської дискусії.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко. У глави МВС Естонії Марта Хельме, який озвучив цю ідею, "немає підтримки ані в уряді Естонії, ані тим більше в Євросоюзі", – зауважив він.

Експерт нагадав про те, що партія Хельме EKRE – "ультраправа партія, друзі Марін Ле Пен, і у нас немає жодних ілюзій щодо того, чиї вони друзі. Але вони відіграють міноритарну роль в уряді, і вирішального впливу на зовнішню політику Естонії вони не спричиняють".

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Говорячи про ідею скасувати чи переглянути безвіз з Україною, Сушко підкреслив: "Це рішення ухвалювалося не Естонією, а Європейським Союзом загалом, відповідно, переглянуто воно може бути тільки усім Євросоюзом".

Для скасування безвізу повинні бути вагомі причини

Для скасування безвізу повинні бути вагомі причини

https://politeka.net

Він нагадав про те, що існує механізм припинення безвізового режиму, який "був деталізований у 2017 році". "Там прописані певні критерії, за якими кожна країна може залишитися без безвізу. Наприклад, одна з причин – збільшення біженців або шукачів притулку з цієї країни на території однієї або кількох країн ЄС, невиконання цією країною взятих на себе зобов'язань тощо".

"Якщо це станеться з Україною, то виникнуть ризики призупинення безвізу, але на сьогоднішній день таких обставин немає. Тому ніяких реальних перспектив така ініціатива не має. Швидше за все, вона не вийде за межі навіть внутрішньоестонської дискусії", – резюмував експерт.

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Як писав OBOZREVATEL, глава МВС Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, що приїжджають в країну.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Безвізовий режим з ЄС
Особа
Олександр Сушко
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
Чем ххлы хуже арабов? Зачем их обижать?
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2 з 3 відповідей | показати всі
Он Алекс
Он Алекс
CARGO 100, ахахахаха, а отдыхаю не оформляя визу и не платя за неё... а про унитазы и клубнику ты чучело мимо)))
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CARGO 100
CARGO 100
Он Алекс, я оформляю визу и еду отдыхать куда пожелаю, а не клубнику собирать с безвизом ...
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