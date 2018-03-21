Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України продовжує цілеспрямовану кампанію з дискредитації мораторію на експорт лісу-кругляка!

Нагадаю, раніше Іванна Орестівна на догоду європейським чиновникам (які послідовно відстоюють інтереси деревообробників з ЄС) розповсюджувала в ЗМІ інформацію, що мораторій начебто порушує угоду СОТ та Асоціацію з ЄС, потім вдалась до “кредитного шантажу”- або відміняйте мораторій, або ЄС не дасть Україні кредит в 600 млн Євро, а тепер почала спекулювати на темі незаконних рубок.

Цього разу, посилаючись на інформацію МЕРТ, вона стверджує, що мораторій це чи не єдина причина збільшення вдвічі незаконних рубок у 2015-2016 роках.

Відверта нісенітниця, що не витримує жодної критики адже:

1) по-перше, в 2015 році мораторій діяв лише 1 місяць, а за 30 днів збільшити вдвічі річний обсяг незаконної рубки практично неможливо;

2) а по-друге, до 1 січня 2017 року мораторій поширювався лише на ті породи деревини, що практично не експортувались. Сосна, на яку було введено мораторій на експорт з 1 січня 2017 року, складала близько 90% всього експорту деревини, і її експорт не був заборонений в 2015-2016 рр. Тобто основну “експортну породу” в 2015-2016 роках можна було вільно рубати і експортувати…

Пані Віце-прем'єр-міністр спекулює на факті збільшення незаконних рубок. Але причини є значно очевиднішими за мораторій, і не варто тут шукати “слона у посудній лавці” – тотальне зменшення доходів населення, грабіжницькі тарифи (люди вимушені вирубувати ліс для опалення своїх домівок), відверта вакханалія у лісовій галузі через відсутність фінансування з бюджету і нормального керівництва.

До речі, за тією ж інформацією МЕРТ, після набрання повної сили мораторію в 2017 році незаконні вирубки зменшились на 6%. Хоча для прикладу, за інформацією Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, рівень незаконних рубок у закарпатських лісах скоротився втричі.

Але більше дивує інше – чому Іванна Орестівна відверто замовчує, що за час дії мораторію КМУ геть забув про лісову галузь країни – змінює керівників лісагентства наче рукавички, ігнорує проблему контрабанди, не закладає коштів в бюджет на розвиток лісового господарства, а зараз навіть вирішив зруйнувати внутрішній ринок – через свою інертність в судових інстанціях КМУ дозволить скасувати єдиний нормативний акт (42 наказ), що регулює продаж деревини всередині країни.

Спочатку це виглядало як звичайне невігластво, нині вже схоже на ЗРАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ!!!