"Без сенсорної кнопки": нардеп запропонував кардинальний рецепт боротьби з кнопкодавами в Раді

Верховна Рада України може вирішити проблему кнопкодавства без введення в дію сенсорних кнопок для голосування.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, "не треба вкладати великі гроші в відбитки пальців і все інше", а всього лише закріпити законом покарання для депутатів, упійманих на голосуванні за відсутніх колег.

Нардеп нагадав, що Верховна Рада минулого скликання підтримала відповідну законодавчу ініціативу в першому читанні.

"Закон так і не вийшов на друге читання. Всі закони, проголосовані в першому читанні, переносяться в наступну каденцію, тому можна взяти цей закон, реанімувати, внести до Верховної Ради на друге читання і в цілому", – пояснив він.

"У цьому законі передбачено, що людина, яку спіймали на кнопкодавстві, позбавляється посад у комітетах, позбавляється посад у міжнародних делегаціях Верховної Ради, але залишається народним депутатом. Можна взяти цей закон, додати фінансову відповідальність, високі штрафи, наприклад, 100 мінімальних зарплат – це дуже великі гроші", – запропонував депутат.

"Все можна вирішити простіше... Ніхто не буде ризикувати і не треба буде жодних сенсорів. Вся Верховна Рада знімається з ранку до ночі, там завжди стоять камери. Як тільки буде зафіксовано відео, як тільки буде доведено, що людина займалася кнопкодавством, для неї наступають серйозні наслідки", – заявив Гончаренко.

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За кілька днів до останнього засідання парламенту VIII скликання його спікер Андрій Парубій доручив апарату Верховної Ради вирішити всі технічні питання для запуску системи голосування за допомогою сенсорних кнопок.

27 серпня Андрій Парубій повідомив, що СБУ і ДБР блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування в парламенті.

Раніше представник президента в ВР, нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук анонсував появу в парламенті нової системи голосування "Рада-4".

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