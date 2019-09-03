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3 вересня • оновлено в 20:52
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"Без сенсорної кнопки": нардеп запропонував кардинальний рецепт боротьби з кнопкодавами в Раді

1.4т Читати матеріал російською

Верховна Рада України може вирішити проблему кнопкодавства без введення в дію сенсорних кнопок для голосування.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, "не треба вкладати великі гроші в відбитки пальців і все інше", а всього лише закріпити законом покарання для депутатів, упійманих на голосуванні за відсутніх колег.

Нардеп нагадав, що Верховна Рада минулого скликання підтримала відповідну законодавчу ініціативу в першому читанні.

"Закон так і не вийшов на друге читання. Всі закони, проголосовані в першому читанні, переносяться в наступну каденцію, тому можна взяти цей закон, реанімувати, внести до Верховної Ради на друге читання і в цілому", – пояснив він.

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"У цьому законі передбачено, що людина, яку спіймали на кнопкодавстві, позбавляється посад у комітетах, позбавляється посад у міжнародних делегаціях Верховної Ради, але залишається народним депутатом. Можна взяти цей закон, додати фінансову відповідальність, високі штрафи, наприклад, 100 мінімальних зарплат – це дуже великі гроші", – запропонував депутат.

"Все можна вирішити простіше... Ніхто не буде ризикувати і не треба буде жодних сенсорів. Вся Верховна Рада знімається з ранку до ночі, там завжди стоять камери. Як тільки буде зафіксовано відео, як тільки буде доведено, що людина займалася кнопкодавством, для неї наступають серйозні наслідки", – заявив Гончаренко.

"Без сенсорної кнопки": нардеп запропонував кардинальний рецепт боротьби з кнопкодавами в Раді

nabludatel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України голосування
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