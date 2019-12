Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина — топ-тема украинских СМИ. Обсуждают абсолютно всё — от курьезов вокруг иностранных лидеров и заканчивания результатами переговоров.

Такие встречи для Украины очень важны. С одной стороны — возможность хоть как-то сдвинуть ситуацию по Донбассу с мертвой точки. С другой — еще раз заявить о себе международному сообществу.

Детали, к счастью, доступны и журналистам со всего мира. Мы можем не только неофициально пообщаться с участниками встречи, но и обратить внимание на закулисье переговоров. Кто и с кем общается, о чем говорят и как.

Именно поэтому OBOZREVATEL решил поделиться интересными наблюдениями с закулисья "нормандской встречи" Зеленского, Путина, Макрона и Меркель:

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR