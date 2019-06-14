"Без грошей не виграєш": в Раді озвучили "розцінки" на мажоритарку

Кандидати в депутати Верховної Ради по мажоритарних округах мають вкласти у виборчу кампанію від $300 тисяч до $1 мільйона.

Такі цифри озвучив в ефірі ObozTV народний депутат України, член фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олександр Опанасенко.

"Якщо ти йдеш по мажоритарці, то в залежності від регіону маєш вкласти в кампанію $300-500 тисяч. По Києву, можливо, мільйон доларів. Вкласти, щоб брати участь на нормальному, гідному рівні. Без впевненості, що ти виграєш", – розповів нардеп.

"Ти повинен десь узяти ці гроші. Тому що без фінансування своєї кампанії ти не виграєш ці вибори. Питання в іншому: як ти ці гроші повернеш?" – зауважив він.

На думку Опанасенка, саме це питання українські виборці повинні задавати кандидатам, які зараз балотуватимуться на парламентських виборах.

Він наголосив, що зарплата депутатів становить 34 тисячі гривень і "чесного способу" повернути витрачені на кампанію кошти просто не існує.

При цьому політик додав, що йому самому "пощастило в 2014 році" потрапити в списки фракції "Об'єднання "Самопоміч".

"І зараз відкрилося таке "вікно можливостей" для багатьох, хто опинився в списках кількох партій. Якщо вони пройдуть. Але це швидше виняток з правил, ніж правило", – резюмував Опанасенко.

Кандидатам у депутати пропонують відповісти на питання: "Як гроші повернеш?" ZN.UA

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов в ефірі ObozTV висловився за збільшення зарплат народних депутатів до 10 тисяч євро. На його думку, саме такі суми дозволять залучити до парламенту професіоналів.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!