Бєлькова склала мандат нардепки і пішла з Ради під оплески

Верховна Рада України проголосувала за складення повноважень народної депутатки України від ВО "Батьківщина" Ольги Бєлькової.

Відповідне рішення було ухвалено під час пленарного засідання 18 червня 343 голосами. Після голосування колеги провели політикиню оплесками і обіймами.

Тепер місце Бєлькової в парламенті повинен зайняти Сергій Євтушок, який проходив в списку на виборах під 25 номером.

Голосування за складання мандата Бєльковою

Нагадаємо, що про намір піти з Верховної Ради нардепка оголосила 16 червня. Причин такого кроку політикиня не називала, сказавши лише, що це життя.

Бєлькова була нардепкою, починаючи з 2012 року. Так, з 2012 по 2014 рік вона була членкинею парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також обіймала посаду голови підкомітету з питань функціонування платіжних систем і електронної комерції, була членкинею Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

Колеги провели Бєлькову оплесками

З 27 листопада 2014 року Бєлькова була народною депутаткою від партії Блок Петра Порошенка і зайняла пост заступниці голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Поза політикою колишня нардепка працювала керуючою партнеркою компанії EastLabs, директоркою з міжнародних проєктів управлінської команди Фонду Віктора Пінчука, а також керувала приватним проєктом WorldWideStudios, який надає стипендії магістерських програм топових світових університетів обдарованим українцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня Верховна Рада про відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука". За складання ним депутатських повноважень проголосували лише 175 нардепів при необхідних 226.