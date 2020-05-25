"Батьківщину" перевірили на коронавірус після зараження нардепа: став відомий результат

Фракція "Батьківщина" заявила про повернення до роботи у Верховній Раді після проходження тестів на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У кожного нардепа результати виявилися негативними. Про це на своїй сторінці у Facebook сповістила лідерка партії Юлія Тимошенко.

"Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні", – зазначила вона.

Фракція "Батьківщина" повертається до роботи в Раді – Тимошенко

Нагадаємо: минулого тижня з’ясувалося, що нардеп-мажоритарник від ВО "Батьківщина" Олег Мейдич заразився коронавірусом. Після цього фракція вимушена була призупинити роботу у ВРУ, щоб пройти тестування на наявність COVID-19.

"Українців, надто сьогодні, в момент послаблення карантину, закликаємо продовжувати зберігати пильність і не легковажити. Мені здається, "Батьківщина" показала приклад відповідальної поведінки під час епідемії та сумлінного дотримання закону", – підкреслила Тимошенко, побажавши здоров’я колезі й усім громадянам.

Скриншот Facebook/Юлія Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно COVID-19 був виявлений у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!