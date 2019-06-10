"Батьківщина" представила першу вісімку: хто піде на вибори

У понеділок, 10 червня, партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила першу вісімку свого списку, з яким йде на вибори.

Зокрема, в команду Юлії Тимошенко увійшли:

Сергій Митрофанський – екс-заступник міністра молоді та спорту, член ВО "Батьківщина", голова "Батьківщини молодої".

Сергій Митрофанський Скріншот відео

Альона Шкрум – юрист, громадський діяч, народний депутат від "Батьківщини".

Альона Шкрум Скріншот відео

Іван Крулько – народний депутат від "Батьківщини", перший керівник "Батьківщини молодої".

Іван Крулько Скріншот відео

Євген Рибчинський – поет, композитор, народний депутат України, раніше був членом депутатської групи "Воля народу".

Євген Рибчинський Скріншот відео

Олексій Кучеренко – екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Тимошенко, народний депутат Верховної Ради України III, V та VI скликань від "Нашої України", голова Запорізької обласної державної адміністрації у 2000-2001 роках. Зараз очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України".

Олексій Кучеренко Скріншот відео

Олексій Рябчин – політик, вчений, громадський діяч, нардеп від "Батьківщини".

Олексій Рябчин Скріншот відео

Валентин Наливайченко – голова партії "Справедливість", яка об'єдналася з "Батьківщиною" для походу на вибори. Екс-голова СБУ.

Валентин Наливайченко Скріншот відео

Сергій Тарута – голова партії "Основа", яка об'єдналася з "Батьківщиною" для походу на вибори. Український підприємець, політик, голова ради директорів компанії "Індустріальний союз Донбасу", екс-голова Донецької ОДА, народний депутат Верховної Ради України за 58 мажоритарним округом міста Маріуполь (самовисуванець). Член комітету з культури, голова підкомітету з питань культурної спадщини. Заступник голови Комісії з питань майбутнього.

Сергій Тарута Скріншот відео

З'їзд "Батьківщини" Прес-служба "Батьківщини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов голова уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.

8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній опинилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.

В цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили голова політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.

Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницька, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.

Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.

9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносельська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.

Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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