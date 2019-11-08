Бармени, дешева оренда і бездарне керівництво: як у Черкасах "вбивають" "Україну". Фото, документи

2 мільйони гривень щороку. Саме стільки коштує додаткове утримання з міського бюджету Черкас єдиного комунального кінотеатру "Україна". Підприємство є збитковим. Затрати влада міста покриває буквально з кишень самих черкасців. На 2020 рік керівництво "України" хоче компенсації вже в розмірі 3 мільйонів. Однак місцеві опозиційні політики проти таких витрат з бюджету.

Що не дає комунальній "Україні" запрацювати "в плюс" і для черкасців, – розбирався OBOZREVATEL.

Депутати міської ради вважають, що основною причиною збитковості комунального кінотеатру є його неефективне керівництво. І впевнені, що заклад може бути прибутковим. Втім директорка Валентина Слуцька користується повною підтримкою зі сторони мера Черкас Анатолія Бондаренка. Адже їх поєднує приналежність до однієї політичної сили – партія "Батьківщина". А контракт з керівником підприємства укладає виключно міський голова.

Кінотеатр "Україна" в Черкасах ukraina.ck.ua

Посада в обмін за голос

Майже 6 років КП "Кінотеатр "Україна" в Черкасах очолює Валентина Слуцька. До цього призначення вона жодного дня не працювала в кіноіндустрії. Має юридичну освіту.

Валентина Слуцька vikka.ua

У період з 2010 по 2014 роки була депутатом Черкаської міської ради від партії "Батьківщина". Працювала юристом в місцевому штабі "білосердечних". Була помічником нардепа Ігоря Єреська.

У 2013 році місцеві "батьківщинівці" об’єдналися із Партією Регіонів і відправили у відставку міського голову Черкас Сергія Одарича. Через кілька місяців після голосування юристка штабу тоді ще БЮТ отримала посаду директора комунального кінотеатру "Україна".

Оренда за копійки

40% площі чотирьохповерхової будівлі в центрі міста, переважно на першому поверсі, здаються в оренду. Там два орендарі: ТОВ "Дніпро-Моторс" та ПП "Кос". Проте торгівельних точок більше десятка: магазини взуття, ігротека, салон гральних автоматів, кредитні фірми.

Загалом, здається близько 1000 квадратних метрів у центрі Черкас за середньою ціною оренди 45 гривень за "квадрат". При цьому подібні торгівельні площі у середмісті орендуються по 400-500 гривень за квадратний метр.

В будівлі кінотеатру здається близько тисячі квадратних метрів

ПП "Кос" і ТОВ "Дніпро-Моторс" – "старі" орендатори приміщень кінотеатру. Вони працюють тут ще з 2000-х. Укладені договори щоразу переукладаються без будь-якого конкурсу.

Нині в приміщенні, орендованому підприємством "Кос", розміщений зал гральних автоматів "Космолот". Саме це приміщення стало предметом судового розгляду. До суду звернулось, як не дивно, не керівництво кінотеатру, а місцева прокуратура.

Гральний заклад в приміщенні комунального кінотеатру

Як встановили слідчі, у 2016 році між кінотеатром "Україна" та "Косом" укладено договір оренди приміщень. У подальшому орендар підписав ще три договори суборенди без погодження із власником, яким фактично є Черкаська міська рада.

Нині термін дії договору закінчився, однак ані орендар, ані суборендарі приміщення не звільняють. Судові баталії по цій справі тривають досі. Судді досі не заслухали позицію директорки "України" стосовно позовних вимог прокурорів.

Мільйони на утримання і два десятки працівників

У 2018 році кінотеатр заробив трохи більше 2,4 мільйонів гривень на продажі квитків. Половина із цієї суми, за словами Слуцької, йде на сплату прокатного збору.

Понад 800 тисяч підприємство сплачує за оренду та обслуговування прокатного обладнання. Власного устаткування кінотеатр не має. Проте, як виявилося, цю послугу не закуповують через систему закупівель Prozorro. На цей промах звернули увагу активісти. Але їм Валентина Слуцька пояснила: договір укладався також в 2016 році й щороку пролонговується, тому немає сенсу виставляти його на тендер.

На підприємстві працює 24 особи. Ще двоє – бармени – на "госпрозрахунку", мовляв, заробляють на свою зарплату самостійно за рахунок продажів у барі. Вони реалізують попкорн, соки і воду перед кіносеансами. Зарплата барменів за 2018 рік склала 28 тисяч гривень, тобто кожен щомісяця заробляв близько 2 тисяч.

В штаті кінотеатру працює 24 особи

Загалом же, в штатному розкладі кінотеатру "Україна" значаться два адміністратори, три касири, три контролери, чотири прибиральниці на два кінозали, двірник, юрист, художник-оформлювач… Фонд заробітної плати комунального підприємства на рік – близько 900 тисяч. При цьому зарплата директора – понад 14 тисяч гривень на місяць.

Штатний розклад кінотеатру "Україна" в Черкасах

Штатний розклад кінотеатру "Україна" в Черкасах

Щоб закрити фінансову діру, керівництво підприємства просить у міської влади фінансову допомогу. І щоразу знаходить підтримку у мера Черкас Анатолія Бондаренка. На покриття збитків із міського бюджету виділяють понад 2 мільйони гривень. А на прийдешній, 2019-й, рік Валентина Слуцька вже запросила 3 мільйони.

Аргументуючи такий фінансовий план для підприємства, директорка кінотеатру назвала його одним з кращих в Україні. Щоправда, потім поточнила – серед радянських кінозалів.

"Зелена дорога" для кінотеатру від мера

На початку 2019 року опозиційним депутатам вдалося скоротити фінансову допомогу для комунального підприємства до 800 тисяч гривень. Вони поставили меру Бондаренку умову: або влада знаходить можливості реорганізувати кінотеатр і зробити його прибутковим, або виставити приміщення на аукціон, здати в оренду без права перепрофілювання.

Однак проблему вдало "заговорили". Три місяці тривали круглі столи, конференції, громадські обговорення. Питали думки у містян, і ті відповідали – з сервісом і комфортом в "Україні" – проблеми. Через те і регулярно відвідують тамтешні кінозали неохоче – трохи менше 10% опитаних.

Результати опитування черкасців 18000

Результати опитування черкасців 18000

Активісти пропонували перетворити комунальний кінотеатр у великий сучасний простір, де показуватимуть не тільки кінострічки, але й проводитимуть мистецькі заходи. Громадськість навіть виписала план дій. Розробила своєрідний бізнес-план "порятунку "України".

Обговорення концепції кінотеатру з активістами й громадою 18000

Проте у травні 2019 року, тільки-но мер Бондаренко повернув контроль над більшістю в Черкаській міській раді, про пропозиції громади забули, а комунальному кінотеатру нарешті дали грошей.

Очевидно, що і виділення в 2019 році 3 мільйонів на покриття збитків для однопартійки мера Бондаренка Валентини Слуцької – це питання часу. Адже на засіданні виконавчого комітету 29 жовтня мер і його команда підтримали фінансовий план КП "Кінотеатр Україна". Тепер слово за промерською більшістю в міській раді, яке вона має сказати на найближчих сесійних засіданнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, статками мера Черкас зацікавились детективи НАБУ. Через декларування недостовірної інформації цього літа в нього вдома проводили обшуки.

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