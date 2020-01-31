Почнуть із зарплат? Баканов запропонував Зеленському новий закон про СБУ: що пообіцяв

В Офіс президента України Володимира Зеленського подано новий проєкт Закону "Про СБУ", який повинен "задати вектор перезапуску роботи служби".

Про це під час засідання Колегії Служби безпеки України в п'ятницю, 31 січня, заявив глава відомства Іван Баканов, передає пресслужба.

Він зазначив, що реформа призведе до зміцнення СБУ та поліпшення результатів її роботи.

Баканов представив новий закон про СБУ ssu.gov.ua

"Проєкт... це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Йдеться про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба повинна зосередитися на нейтралізації загроз, а не боротися з їх наслідками", – заявив Баканов.

Голова СБУ вказав на ключові досягнення:

попередження службою трьох терористичних актів, які могли привести до загибелі мирних громадян;

затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шішанов", який переховувався в Україні;

викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби;

попередження фахівцями СБУ більше півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів і об'єкти критичної інфраструктури.

"Новий закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю", – зазначив глава служби.

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Говорячи про плани, Баканов підкреслив, що потрібно ще більше уваги приділяти стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності.

Водночас СБУ відмовиться від невластивих їй функцій і повноважень, буде інакше працювати з кадрами.

Під час засідання Колегії Іван Баканов також вручив державні та відомчі нагороди кращим співробітникам СБУ.

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Засідання Колегії Служби безпеки ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали терориста "ДНР", який протягом двох років обстрілював позиції українських військових.

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