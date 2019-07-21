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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Багатьом не сподобається!" Зеленський назвав майбутнього прем'єр-міністра

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом.

Причому він не повинен мати досвід роботи на цій посаді, повідомив Зеленський, відповідаючи на питання журналістів на виборчій дільниці в Коледжі морського і річкового флоту на Оболоні в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це може не сподобається багатьом особам, які йдуть в парламент, але у мене є незмінна позиція, що ця людина повинна бути абсолютно професійним економістом", – заявив він.

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Імен кандидатів на пост глави уряду президент не назвав, але перерахував тих, хто не зможе отримати посаду.

Зеленський на голосуванні

Зеленський на голосуванні

Сайт президента України

"Я б дуже хотів, щоб ним була незалежна особа, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якої-небудь фракції. Проводжу вже консультації", – повідомив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Naumenko Nataliia
Naumenko Nataliia
добре хоч не азірав
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
ПИ*ДОБОЛ.Как можна быть профессиональным премьером не работая премьером. Уже целая КУЧА ПРОФЕСсИОНАЛОВ в Слуге тупых, с купленными дипломами не знающих и не умеющих ничего кроме попиздеть! Пиздеть может клоун или комик на сцене, а управлять государством совершенно ответственное дело. Как говорят в Белорусии " Два дела не роби, или целуй или е*и! "
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Надежда Вера
Надежда Вера
Президент тоже должен быть профессионалом или зеленому не обязательно?
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