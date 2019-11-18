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18 листопада • оновлено в 11:10
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Багато матюкався і скаржився: Богдан провів закриту зустріч

2.2т
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Глава Офісу президента Андрій Богдан вдень 15 листопада провів зі своїми заступниками Кирилом Тимошенком і Юрієм Костком закриту зустріч, участь у якій взяли 20 іноземних та українських журналістів.

Зустріч відбувалася у форматі off the record. Про це повідомляє видання "TheБабель". Богдан пояснював свою позицію з ключових політичних тем: роботи парламенту й Кабміну, переговорів із Росією, розведення військ.

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За словами журналістів, Богдан був дуже емоційний і матюкався так, що його попросили добирати вирази. Джерела видання повідомили, що глава ОП незадоволений роботою Ради й Кабміну. Крім того, він не знає, як переконати Захід, що влада й бізнесмен Ігор Коломойський – не одне і те ж.

Він також додав, що ведеться дискусія з МВФ про долю глави правління "Райффайзен Банку Аваль" Олексія Писарука. САП підозрює, що Писарук, що був першим заступником голови НБУ, був причетний до розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ в розмірі 1,2 млрд грн.

Богдан скаржився на те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук працює повільно і не завжди продуктивно. Через це між ними виникають суперечки. Також у нього є розбіжності з главою СБУ Іваном Бакановим.

Богдан також розповів, що з призначенням глави Київської міської державної адміністрації влада не поспішає, тому що "не впевнена в персоналіях". На питання, чому не влаштовує кандидатура нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка і коли буде призначення, по суті чиновник не відповів.

Богдан, за даними джерел, розчарувався у фракції "Слуга народу". За його словами, у багатьох обранців через стрімке кар'єрне зростання почалася "зоряна хвороба". До того ж, глава ОП скаржився, що його ніхто не любить.

Богдан провів закриту зустріч, на якій матюкався і скаржився

Богдан провів закриту зустріч, на якій матюкався і скаржився

факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, власник агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан нікого не підпускає до глави України Володимиру Зеленському і веде себе по-хамськи.

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Катерина Луговська Катерина Луговська
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Ну, убедились, что клоун клоуном погоняет? Не так смешно, как грустно...
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