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''Прийдуть кораблі інших країн'': у Порошенка дали відповідь на плани Путіна

6.7тЧитати матеріал російською

Захід не дозволить президенту Росії Володимиру Путіну перетворити Чорне або Азовське море на "російське озеро".

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан, коментуючи захоплення у полон українських моряків біля Керченської протоки.

За його словами, Кремль через санкції і великі дипломатичні зусилля Заходу взяв паузу в агресії проти України, але ця пауза "не повинна нас обманювати".

"Атака на українські судна в нейтральних водах, вогонь на ураження, який вівся у нейтральних водах проти буксира, спроба потопити буксир, абсолютно піратське затримання цих військовослужбовців, відмова їм у статусі військовополонених, цілковита фантасмагорія, розповідь про те, що вони хотіли підірвати Кримський міст – це ні в які ворота не лізе", – наголосив чиновник.

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Як заявив Рубан, візит в Україну спецпредставника США Курта Волкера "продемонстрував Путіну ризикованість того курсу, яким він іде".

"Найголовніше, що ми почули від світової дипломатії – ніхто не дозволить Путіну перетворити Азовське або Чорне море на російське озеро. Якщо Путін і далі наполягатиме – прийдуть кораблі інших країн. Вони покажуть росіянам, що одна справа – спробувати потопити український буксир, а давайте подивимося, наскільки він буде хоробрим в інших ситуаціях", – зазначив він.

''Прийдуть кораблі інших країн'': у Порошенка дали відповідь на плани Путіна

Facebook/ВМС ЗС України

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Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Чем больше таких статей, тем более Обоз показывает никчемность сегодняшней Украины. И это итог революции достоинства?
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Что то мелкобритское"разведывательное судно", посланное "на помощь Украине", не впало в экстаз от идеи пройти под мостом. Слиняло от рагулей с их идеями подальше. Но чубатые не унывают. Продолжают грозить хозяйским хером не вынимая его из рта.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло урожай после Норда уже собирает...какие ыщо провокации выкинет безмозглый свiдомий скот, еще не понятно...но ждемс продолжения банкета.
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