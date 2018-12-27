''Прийдуть кораблі інших країн'': у Порошенка дали відповідь на плани Путіна

Захід не дозволить президенту Росії Володимиру Путіну перетворити Чорне або Азовське море на "російське озеро".

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан, коментуючи захоплення у полон українських моряків біля Керченської протоки.

За його словами, Кремль через санкції і великі дипломатичні зусилля Заходу взяв паузу в агресії проти України, але ця пауза "не повинна нас обманювати".

"Атака на українські судна в нейтральних водах, вогонь на ураження, який вівся у нейтральних водах проти буксира, спроба потопити буксир, абсолютно піратське затримання цих військовослужбовців, відмова їм у статусі військовополонених, цілковита фантасмагорія, розповідь про те, що вони хотіли підірвати Кримський міст – це ні в які ворота не лізе", – наголосив чиновник.

Як заявив Рубан, візит в Україну спецпредставника США Курта Волкера "продемонстрував Путіну ризикованість того курсу, яким він іде".

"Найголовніше, що ми почули від світової дипломатії – ніхто не дозволить Путіну перетворити Азовське або Чорне море на російське озеро. Якщо Путін і далі наполягатиме – прийдуть кораблі інших країн. Вони покажуть росіянам, що одна справа – спробувати потопити український буксир, а давайте подивимося, наскільки він буде хоробрим в інших ситуаціях", – зазначив він.

Facebook/ВМС ЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 18:00 на ObozTV.