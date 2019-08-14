"Азіров" з команди Зеленського підірвав мережу: з'явилася реакція "Слуги народу"

У партії "Слуга народу" заявили, що сторінка "Слуга народу – Снятин" є фейковою, а скандальний пост з безліччю помилок не належить авторству майбутнього нардепа Володимира Тимофійчука.

Офіційна позиція політсили з цього приводу викладена на її сторінці у Facebook. В "Слузі народу" вважають, що це справа рук їх конкурентів.

Володимир Тимофійчук "РБК-Україна"

"Ця сторінка була створена 29 липня 2019 року. Тобто вже після виборів. Вона не використовувалася під час виборчої кампанії й ніколи не була інструментом донесення інформації про кандидата від нашої політичної сили. Тому ця сторінка є фейковою, і ми закликаємо всіх бути пильними і перевіряти інформацію. Це справа рук опонентів, які досі не можуть змиритися зі своєю поразкою", – йдеться в офіційному коментарі.

Також у пропрезидентській партії зазначили, що зазначена сторінка була створена з метою дискредитації політсили і закликали своїх прихильників поскаржитися на неї.

"Це тільки початок! Ми знаємо, що подібних спроб очорнити нашу партію буде чимало. Це лише одна з них", – заявили в "Слузі народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликав ажіотаж пост нібито одного з майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу", в якому допустили безліч елементарних помилок. Так, на сторінці "Слуга народу – Снятин" з'явилася публікація від імені Володимира Тимофійчука, в якій він нібито звернувся до виборців.

Користувачі бурхливо відреагували на скандальний допис. Деякі припустили, що його опублікували, щоб скомпрометувати Тимофійчука.

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