Аварійна інфраструктура Києва: які мости становлять найбільшу загрозу

Внаслідок обвалу мосту на автобані в Генуї загинули десятки людей. В Україні термінового ремонту потребують майже дві тисячі мостів, з них 75 - лише у Києві. Які з них становлять найбільшу небезпеку для містян?За даними мінінфраструктури, в Україні загалом дещо більше 16 тисяч мостів. Лише близько 7,5 тисячі з них відповідають чинним нормам та стандартам, тоді як майже 9 тисяч об'єктів потребують ремонту, понад 1,8 тисячі - термінового.

Проблемні мости Києва

Найбільше проблемних мостів у Запоріжжі та Києві. В українській столиці, де найбільше транспортне навантаження, із 170 мостових переходів з та шляхопроводів 75 отребують капітального ремонту. За інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", яку компанія надала у відповідь на запит DW, у Києві протягом року було обстежено 121 штучну споруду. Ревізія засвідчила, що через постійне недофінансування деякі об'єкти не ремонтувалися 40 років. Наприклад, на шляхопроводі на перетині проспекту Комарова та бульвару Гавела капітальний ремонт проводився у 1977 році, а розв'язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Гната Юри - аж у 1972 році. Станом на кінець липня цього року 2018 року, за даними департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, у передаварійному стані у Києві перебувають три мостові споруди: міст імені Патона, міст Метро та Шулявський шляхопровід.

Обвал Шулявського шляхопроводу

Навесні 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу. Цей шляхопровід визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді міст обіцяли відремонтувати і навіть виділили на це три мільйони гривень, однак це не допомогло, і шляхопровід обвалився. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, руйнування частини шляхопроводу спричинила корозія бетону консолі від удару чи навантаження. Тоді обійшлося без жертв, київська вада знову пообіцяла протягом року капітально відремонтувати Шулявський шляхопровід. Кличко повідомив, що реконструкція мосту коштуватиме Києву більше одного мільярда гривень. Містобудівна рада на конкурсі з семи проектів уже обрала проект-переможець реконструкції транспортної розв'язки Шулявського шляхопроводу.

Уже в цьому роц - наприкінці липня - сильні зливи призвели до того, що у столиці обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу на перехресті вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Внаслідок обвалу також ніхто не постраждав. Обвал стався через вимивання ґрунту. Цей шляхопровід саме ремонтували в рамках загальної ревізії після обвалу Шулявсього шляхопроводу.

Що планують відремонтувати найближчим часом?

За технічний нагляд, утримання та ремонт автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, зокрема мостових переходів та шляхопроводів, та мереж зовнішнього освітлення вулиць у Києві відповідає комунальна корпорація "Київавтодор". Крім того, у Києві є також комунальне підприємство "Київавтошляхміст", що здійснює роботи з технічного нагляду, утримання та ремонту мостів.

За даними "Киїївавтодору", зараз капітальний ремонт проводиться шляхопроводів на проспекті Палладіна, через залізничні колії біля станції "Ліски" по вулиці Алма-Атинській, на перетині вулиць Олени Теліги з вулицею Кирилівською, на проспекті Комарова та бульварі Гавела, а також шляхопровідної розв'язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Гната Юри.

Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку в "Киїївавтодорі" обіцяють розпочати найближчим часом. Щодо об'єкту вже проведені тендерні процедури та визначено виконавця будівельних робіт. На капітальний ремонт ще десяти шляхопроводів та мостів вже розпочалися роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації.

Зокрема, окрім уже згаданих, запланований ремонт шляхопроводів на перетині вулиць Дегтярівської та Довженка, через залізничні колії по вулиці Толстого, Повітрофлотського шляхопроводу, пішохідного мосту через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру "Лейпциг", шляхопроводів на перетині проспекту Комарова та Леся Курбаса із залізницею, на перетині вулиць Новокостянтинівської та Олени Теліги і проспекту Степана Бандери, пішохідного місту через проспект Комарова біля вулиці Василенка, шляхопроводів на перетині вулиць Богатирської та Оболонського проспекту й проспекту Степана Бандери.

Допомога ЄС

Допомогти відновити зношену інфраструктур Україні обіцяє Європейський Союз. Як повідомили в міністерстві інфраструктури України, ЄС профінансує будівництво 12 нових шляхопроводів в країні. Мова іде про перетини автомобільних і залізничних шляхів. До 2021 році Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на будівництво цих шляхопроводів в Україні. Кошти нададуть в рамках програми Східного партнерства ЄС. Нові шляхопроводи будуватимуть у Дніпропетровській, Миколаївські, Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Харківській областях, а також під Києвом.