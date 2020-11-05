Аваков заплатив понад 800 тисяч гривень за переліт Марківа
Для перельоту з Італії був орендований приватний літак Falcon
Такі заходи пояснили загрозою можливого закриття регулярних авіарейсів між Україною та Італією
Міністр внутрішніх справ заплатив свої особисті кошти
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков витратив 836 тисяч гривень на оренду приватного літака для перельоту звільненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа до України.
Як стало відомо OBOZREVATEL, він повідомив про це Національне агентство з питань запобігання корупції.
Також інформацію підтвердив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.
"Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 скоїв витрати в сумі 836 244,50 грн. Міністр повідомив НАЗК письмово, в зв'язку з ухваленням рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 і призупиненням технічної можливості для повідомлення про істотні зміни в майновому стані на сайті НАЗК", – написав він.
Уточнюється, що кошти були витрачені на оплату послуг з оренди літака Falcon. Час в дорозі зайняв 2 години 35 хвилин, а сам борт був у користуванні з 9:45 (за київським часом).
"Необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Саме тому Арсен Аваков вирішив оплатити чартерний рейс за власні кошти, передбачені в його декларації", – пояснив Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада в Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа – його відпустили.
У мережі з'явилися перші кадри після виходу на свободу українського нацгвардійця. Він вийшов з в'язниці з прапором України.
Віталій Марків присвятив перемогу в міланському суді всім загиблим захисникам України.
Після звільнення він заявив про готовність продовжитися службу в Нацгвардії.