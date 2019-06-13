Аваков закликав вести виборчу кампанію відповідно до закону і співпрацювати з МВС

МВС забезпечуватиме безпеку під час позачергових виборів народних депутатів України.

Про це 13 червня під час наради повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється на сайті відомства. "Щодо позачергових виборів народних депутатів. Триває розгляд стосовно правової позиції цих виборів у Конституційному суді, ми не можемо прогнозувати рішення КСУ, це не наша компетенція. Але ми маємо бути готові до будь-якого варіанту. Це вже наша компетенція, тому ми готуємося до забезпечення виборів за всіма можливими позиціями", – сказав Аваков.

Арсен Аваков Прес-служба МВС

"Наша система гідно здала іспит на попередніх виборах президента, маємо добру оцінку суспільства, спостерігачів іноземних держав. Позиція МВС на будь-яких виборах буде незмінною – політична нейтральність, рівновіддаленість і неухильне забезпечення прав учасників", – підкреслив він.

Також міністр внутрішніх справ наголосив на тому, що демократія – це, насамперед, бездоганна процедура, тому закликав усіх кандидатів вести виборчу кампанію в суворій відповідності до законів України, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми й співпрацювати з представниками МВС.

Прес-служба МВС

"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість системи МВС на парламентських виборів, особисто вирішив не брати політичної участі в цих виборах і не балотуватися у народні депутати. Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки щодо координації поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, міграційної служби та Нацгвардії", – зазначив Аваков.

Прес-служба МВС

Міністр підкреслив, що робоча група МВС відновила свою роботу і продовжує тісно співпрацювати з ЦВК та громадянською мережею ОПОРА.

Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що на підготовчому етапі виборчої кампанії поліція вже реалізувала низку заходів.

"Зокрема, з 24 травня в регіонах розгорнуто ситуаційні центри. На їхній базі налагоджено збір інформації про події, пов’язані з виборчим процесом, забезпечується щоденний аналіз ситуації. За попередні 20 днів зареєстровано 75 заяв та повідомлень про злочини й події, пов’язані з виборчим процесом, які в основному стосувалися підкупу виборців – 30 фактів, та незаконної агітації – 25. За цими заявами розпочато два кримінальні провадження за фактом підкупу в Луганській області. Також складено два адміністративні протоколи, пов’язані з порушенням правил агітації", – розповів Князєв.

Сергій Князєв Прес-служба МВС

За його словами, починаючи з 15 по 28 липня особовий склад Нацполіції буде переведений на посилений варіант несення служби. "Попередньо для забезпечення правопорядку плануємо залучити 70 тисяч поліцейських, а також курсантів та працівників вузів системи МВС", – додав Князєв.

Поліцейські знову пройдуть навчання з представниками ОПОРИ. Крім того, будуть проведенні триденні навчальні збори в усіх областях.

Виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії України Микола Балан зазначив, що для участі в несені служби під час охорони громадського порядку планується залучити більше 13,5 тис. військовослужбовців.

Микола Балан Прес-служба МВС

"Несення служби сплановано так, щоб кожний військовослужбовець мав змогу проголосувати", – підкреслив Балан.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що їхній особовий склад буде переведений на посилений варіант несення служби з 15 липня.

"На кожній виборчій дільниці чергуватимуть пожежні розрахунки, крім того, на чергуванні будуть 7 повітряних суден. Буде підготовлено 80 піротехнічних розрахунків, а це 350 осіб особового складу та 130 одиниць техніки. Загалом у період виборів на чергуванні перебуватимуть 39 тис. осіб особового складу та 2300 одиниць техніки", – сказав Чечоткін.

Микола Чечоткін Прес-служба МВС

За його словами, буде запроваджено контроль за дотриманням пожежної безпеки на виборчих дільницях.

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Юрій Гресько наголосив, що ДПСУ розпочала підготовку до позачергових парламентських виборів. "Серед пріоритетів якісний прикордонний контроль, пропуск спостерігачів та журналістів, які прибувають в Україну для висвітлення виборів. Особлива увага приділяється безпековій складовій: попередження в’їзду осіб категорії ризиків, недопущення переміщення зброї та засобів терору, а також уникнення провокацій на кордоні", – підкреслив Гресько.

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев підкреслив велику роль МВС у забезпеченні законності виборів президента.

Олександр Клюжев Прес-служба МВС

"За результатами президентських виборів ОПОРА позитивно оцінила роль поліції у частині реагування на порушення виборчого законодавства протягом всієї кампанії. Вперше вдалося забезпечити реакцію на порушення правил ведення передвиборчої агітації та реагувати на складні випадки підкупу виборців. Але ми пропонуємо зі свого боку вважати, що ця позачергова парламентська компанія є складнішою. Це пов’язано з тим, що у нас буде більше суб’єктів виборчого процесу. Тому перед нами стоять дуже серйозні випадки, але сподіваюся, що ми спільно впораємося з цими задачами і покажемо нові стандарти реагування на порушення виборчого законодавства", – сказав Клюжев.

Координувати органи МВС у підготовчий період буде перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Необхідно зробити ретельний аналіз, недоліки, які були виявлені під час минулих виборів, врахувати та вирішити, кожну проблему необхідно вирішити", – наголосив він.

За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, впоратися з усіма викликами під час цих виборів можна лише у тісній співпраці з МВС. "Від імені голови ЦВК пані Сліпачук подякувала всьому складу МВС за злагоджену роботу під час президентської кампанії. Ці вибори ускладнюються не тільки великою кількістю суб’єктів виборчого процесу, а ще й тим, що скорочуються терміни виборчого процесу. Але незважаючи на всі виклики, які нас чекають, ми гідно впораємося з ними і це можливо тільки в тісній співпраці", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України має ухвалити рішення щодо Указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради протягом 30 днів від дня початку розгляду справи – тобто до 5 липня.

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