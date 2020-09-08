Аваков закликав учасників місцевих виборів суворо дотримуватися закону. Відеозвернення

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів, які стартували в Україні, суворо дотримуватися вимог закону та не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.

Відповідне відеозвернення опубліковано пресслужбою МВС України. Міністр нагадав, що за кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію.

"Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах", – зазначив він.

Аваков попередив, що "в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу", тому всі спроби підкупу, провокацій та порушень отримають жорстку реакцію правоохоронців.

"Ми тісно співпрацюємо із Центральною виборчою комісією та нашим традиційним партнером "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють пильний моніторинг передвиборчих перегонів та фіксують порушення", – зазначив міністр, закликавши всіх, хто володітиме відповідною інформацією, звертатися за телефоном гаряої лінії Нацполіції.

Також Аваков нагадав, що місцеві вибори-2020 в Україні відбудуться в умовах пандемії коронавірусу, у зв'язку з чим всім учасникам необхідно дотримуватися карантинних правил.

"Ці вибори проходять в умовах пандемії COVID-19 та карантину, тому прошу кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров’ям своїх виборців", – закликав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, у зв'язку з чим OBOZREVATEL опублікував календар виборів.

.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся