Для успішних змін в системі МВС України повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою: наразі його недостатньо.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час щорічної конференції з питань реформ в Україні у місті Торонто (Канада), повідомляє департамент комунікації МВС України. Він додав, що у 2014 році рівень довіри до правоохоронців складав 5%, втім зараз значно підвищився.

"П’ять років тому ми починали процес реформ у МВС і взяли собі за мету замість "карати і кришувати" – "служити і захищати". Тоді, після Революції Гідності, міліціонери не могли патрулювати вулиці в своїй міліцейській формі. Це була точка дискредитації і повного розвалу. Зараз ми маємо рівень довіри до Нацполіції 37%, а новостворена патрульна поліція – понад 40%", – розповів Аваков.

Арсен Аваков Департамент комунікації МВС України

За його словами, особовий склад Національної поліції оновився на 40%, а також скоротився з 220 тисяч до 140. Другий рік працює Академія патрульної поліції, залучаються нові люди, зазначив очільник МВС.

Аваков сказав, що поліція досі стикається з проблемами, наприклад, корупцією та "кришуванням" з боку правоохоронців. Він додав, що внутрішня безпека щоденно притягає до відповідальності двох-чотирьох поліцейських.

"Так, ми маємо проблеми, як і все українське суспільство. Важливо, що ми реагуємо на ті недоліки, які бачимо. Ми йдемо крок за кроком. Незважаючи на скандали, на неймовірні інколи проколи, ми маємо поступове зростання довіри до поліцейських сил", – зауважив міністр внутрішніх справ.

За словами Авакова, поліція виконує свої обов’язки, займається превенцією, втім вплив на багатьох чинників чинить суспільство, судді, прокуратура, чиновники.

Аваков назвав дві умови успішних змін в системі МВС Департамент комунікації МВС України

"Якщо ми подивимося на сумну статистику умисних вбивств, то кожен рік маємо поступове зниження їх кількості в Україні. Це відбувається завдяки превенції, це наслідок лише системних дій. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою. Наразі цього балансу недостатньо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аваков закликав вести виборчу кампанію відповідно до закону і співпрацювати з МВС. Також міністр внутрішніх справ зазначив, що демократія – це, перш за все, бездоганна процедура, тому закликав усіх кандидатів вести виборчу кампанію у суворій відповідності до законів України, не застосовувати сумнівні і протизаконні схеми і співпрацювати з представниками МВС.

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