Аваков – Фокіну: на війні загинули тисячі наших солдатів, мерзотнику

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна від переговорів щодо Донбасу.

З такою заявою Аваков виступив на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 29 вересня, прокоментувавши слова Фокіна про те, що він нібито не бачить між Росією і Україною.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Саур-Могилою і Іловайськом! Мерзотник. "Їх там немає " – це слова Путіна, а не представника Україна", – написав Аваков.

Глава МВС зазначив, що "слова Фокіна за останні тижні завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців".

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", – закликав Аваков.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною. Коментуючи свої резонансні заяви, Фокін підкреслив, що сенс в амністії буде тільки в тому випадку, якщо вона стане саме загальною.

Але великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією. "Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Раніше він також розповів про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім цього, Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.