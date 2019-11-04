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4 листопада • оновлено в 07:55
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"Ау, СБУ!" Українці почали бити на сполох через окупацію Золотого Росією

20.2т Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до населеного пункту Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР".

Про це повідомили сепаратистські ЗМІ, додавши, що депутат оглянув місця, де дислокувалися українські війська. Інцидент розлютив українців.

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Під час свого візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. До цього Журавльов побував у Станиці Луганській.

"У нас вже в Золотому кордон з РФ після розведення? Так хто кого махає, зе? Депутат Держдуми прибув у Золоте... з якого?" – поцікавилися в мережі.

"Ау, СБУ!" Українці почали бити на сполох через окупацію Золотого Росією
"Ау, СБУ!" Українці почали бити на сполох через окупацію Золотого Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські волонтери розповіли про пропаганду Росії в Золотому.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Мир ЗЕботов - монголо-татары свободно ползают по украинской земле! При порохе эта свинья за 30 км от фронта побоялась бы свою узькоглазую рожу высунуть, а при клоуне - результат на лицо!
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Kv Vovik
Kv Vovik
Обозреватель. Ваша сеть это одни пи....сы как и вы сами. Да жлобота.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Нужно было грохнуть эту гнусскую свинью на глазах обсе!
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