"Ау, СБУ!" Українці почали бити на сполох через окупацію Золотого Росією

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до населеного пункту Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР".

Про це повідомили сепаратистські ЗМІ, додавши, що депутат оглянув місця, де дислокувалися українські війська. Інцидент розлютив українців.

Під час свого візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. До цього Журавльов побував у Станиці Луганській.

"У нас вже в Золотому кордон з РФ після розведення? Так хто кого махає, зе? Депутат Держдуми прибув у Золоте... з якого?" – поцікавилися в мережі.

У нас уже в Золотому кордон з рф після розведення?

Так хто кого махає зе ??

депутат держдуми прибув в Золоте .. з якого ??

02.11 pic.twitter.com/kJl1AAXa6z - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) November 3, 2019

Цей депутат з рф Журавльов сьогодні заявив там, що не треба зупинятися, треба йти далі .. паспорта вже роздаємо в Східних областях, там живуть "наші" (їх рідні) люди. Тобто - вся Дон. і Луг. області їх наступне завдання на віджимання, перший етап при розведенні вже зроблений # зелох pic.twitter.com/kW0S2xgayy - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) November 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські волонтери розповіли про пропаганду Росії в Золотому.

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