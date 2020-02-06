Дивлюся я на атаку Шарія, Лукаш та 112 каналу на Михайла Бродського, щодо того, що він "приложил руку к тому, что произошло и происходит, к сожалению, на востоке страны" і вимагав "игнорировать майдан", і мені стає смішно.

Я знаю Михайла Юрійовича понад 10 років, ми познайомилися під час президентської кампанії 2009-2010, коли я, окремо від штабу Тігіпка, замовив за власні кошти сайт для реєстрації прихильників Тігіпка й зібрав тоді майже під 100 тис. прихильників. Одним із них і був Михайло Бродський, тільки він тоді написав на сайт не для поширення інформації про Тігіпка, а з питанням: "Ты кто такой? Дай свой номер".

Михайло Бродський

Я написав номер, він запросив на зустріч, де цікавився, як вдалося мені зібрати на сайт скільки прихильників, так ми й познайомилися. За період нашого знайомства я можу сказати, що це один із найбільш патріотичних людей в Україні. Він би міг без проблем уже давно виїхати жити в Італію, але досі залишається тут.

І після того як він став тоді головою Держкомпідприємництва, був одним із небагатьох, до кого можна було звернутися, розповісти про проблеми українського бізнесу, і він намагався їх вирішити. І з ЄДАПСом я йому допомагав боротися, і з пожежниками, а скільки він актів різних зупинив щодо поборів із бізнесу та ускладнення його ведення, знають одиниці.

Та й щодо Євромайдану. Я з першого дня був у організаційному комітеті, відповідав за напрям соціальних мереж, усі найбільші пабліки стосовно Євромайдану були створені особисто мною і фінансувалися виключно за мій кошт. Так ось, у перші ж дні Євромайдану Михайло Бродський поставив просте питання: "Вы все правильно делаете, какая нужна помощь?"

Я йому розказав, і він виділив людей на одному із найбільших за відвідуванням сайтів України – OBOZREVATEL, які майже цілодобово ставили всі потрібні мені новини щодо Євромайдану. Плюс "Обоз" давав трафік на сторінки Євромайдану в соціальних мережах, що тоді дозволило встановити декілька рекордів.

А в січні 2014 року він попросив мене інформаційно підтримати розгортання подій зі звільнення Дніпропетровської області. Спочатку це було звільнення області від керівників-прихильників Януковича у владі зі штурмом ОДА, а після того як прийшов Коломойський із Геннадієм Корбаном та Борисом Філатовим, то інформаційно підтримати захист області від сепарів.

Хоча, найімовірніше, атака Шарія, Лукаш та 112 каналу на Михайла Бродського – це і є підтвердження його патріотизму.

P.s. Багато про нього міг би ще розказати, наприклад, як він сидів у "Калині" 14 червня 2014 року й плакав після того, як сепари збили наш Іл-76 із десантниками, але, думаю, він колись усе-таки напише книгу, про що його й просив неодноразово.

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