Свого часу шекспірівський Гамлет підозрював, що "дещо згнило в Данському королівстві". Цікаво, як би Шекспір схарактеризував дії (вже, на щастя, колишнього) міністра фінансів Ігоря Уманського, який намагався абсолютно безпідставно та кулуарно (у "кращих" традиціях радянських номенклатурних інтриганів) усунути з посад керівників митниці та державної податкової служби — Максима Нефьодова та Сергія Верланова. Матеріали та документальні свідчення про цю інтригу Уманського опублікував "Лівий берег".

Такі дії екс-міністра можна пояснити лише спробою авторів злочинних схем (незаконне відшкодування ПДВ, ухиляння від оподаткування підакцизної продукції, контрабанда) позбутися керівників, які діяли ефективно, прозоро та та вели реальну боротьбу з корупцією.

Заслуговує на повагу позиція прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який не піддався на цю провокацію з боку Уманського та захистив не просто двох ефективних держслужбовців —Верланова та Нефьодова — а зміцнює ПРИНЦИП професійного підходу до формування управлінського апарату.

Тимчасовий політичній "халіф на годину" Уманський та його потенційні "нащадки" не повинні мати можливості у ручному та кулуарному режимі блокувати роботу керівників-держслужбовців, яких було призначено на посади за результатами публічних та прозорих конкурсів. Вельми символічно, що рекордно коротка каденція Уманського у кріслі міністра фінансів миттєво добігла кінця, коли стало зрозуміло, що за умов кризи та викликів пандемії міністерська посада, окрім інтриг та захисту "схематозників", ще й вимагає реальної роботи на користь країни.

Сучасні соціологи та політологи науково обґрунтували, що ефективні реформи та модернізація країни можливі лише за наявності дієздатної держави. Динамічні ринок та бізнес потребують такої держави та державних службовців.

Верланов продемонстрував як у стислі строки — за умови наявності в державного менеджера рішучості та компетентності — можна різко зменшити податковий схематоз, особливо це стосується махінацій із ПДВ. Більше того, голова ДПС довів, що здатний виводити гроші з тіні до бюджету навіть в умовах кризи.

Чи не тому люди, які відомі покриванням подібних оборудок, починають втрачати терпець? Кеш закінчується? Треба терміново ставити своїх людей?

Бізнесу треба усвідомити всі переваги ситуації, коли ключові для економічної активності відомства — податкова та митниця — працюють на основі прозорих процедур, законів, а не тіньових "договорняків" на користь олігархічних груп.

Український бізнес має самоорганізуватися та звернутися до керівництва держави з вимогою продовжити реформи податкової та митниці, а також унеможливити усунення з посад дієздатних державних управлінців — Верланова і Нефьодова — яких було призначено в результаті відкритих конкурсів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!