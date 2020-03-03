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4 березня • оновлено в 05:15
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Ар'єв закликав продавати попкорн у Раді. Фото документа

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв зажадав продавати попкорн на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня.

Відповідний запит він направив голові ВР Дмитру Разумкову. Фото документа політик опублікував 3 березня на своїй сторінці в Facebook.

"Просимо дати доручення... терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", – сказано в тексті.

Ар'єв потролив "Слуг народу"

Ар'єв потролив "Слуг народу"

Колаж

"Терміново забезпечити продаж попкорну": нардеп потролив "слуг народу". Фото документа

facebook.com/volodymyr.ariev

Зазначимо, на позачерговому засіданні, яке скликав президент Володимир Зеленський, найімовірніше будуть вирішуватися питання про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Крім Ар'єва, запит підписали двоє інших депутатів від "ЄС": Олексій Гончаренко та Микола Величкович.

Як писав OBOZREVATEL, закрите засідання "Слуг народу" пройшло в ВР у вівторок, 3 березня. Депутати вирішували питання про те, кого з міністрів потрібно замінити.

З'явилися фото та відео прибуття до будівлі парламенту Володимира Зеленського. Він приїхав на засідання на кортежі.

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Особи
Дмитро Разумков Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Теги
фотографии Партія Слуга народу Партія "Європейська солідарність" Верховна Рада України політика
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Очень правильно заранее всё подготовить к заседанию.
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