"Терміново забезпечити продаж попкорну": нардеп потролив "слуг народу". Фото документа

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв зажадав продавати попкорн на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня.

Відповідний запит він направив голові ВР Дмитру Разумкову. Фото документа політик опублікував 3 березня на своїй сторінці в Facebook.

"Просимо дати доручення... терміново забезпечити наявність та продаж попкорну в закладах харчування Верховної Ради під час пленарних засідань 4 березня 2020 року", – сказано в тексті.

Ар'єв потролив "Слуг народу" Колаж

facebook.com/volodymyr.ariev

Зазначимо, на позачерговому засіданні, яке скликав президент Володимир Зеленський, найімовірніше будуть вирішуватися питання про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Крім Ар'єва, запит підписали двоє інших депутатів від "ЄС": Олексій Гончаренко та Микола Величкович.

Як писав OBOZREVATEL, закрите засідання "Слуг народу" пройшло в ВР у вівторок, 3 березня. Депутати вирішували питання про те, кого з міністрів потрібно замінити.

З'явилися фото та відео прибуття до будівлі парламенту Володимира Зеленського. Він приїхав на засідання на кортежі.

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