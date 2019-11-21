"Паплюжите наші рейтинги!" Арахамія розповів про реакцію Зеленського на скандали зі "слугами"

Народний депутат України Давид Арахамія заявив, що похибка у відборі депутатів "Слуги народу" становить менше 2%.

Про це голова франції сказав у політичному ток-шоу "Право на владу" у четвер, 21 листопада. За його словами, він не брав активної участі у формуванні партійного списку "СН".

"Спочатку я знайомився з людьми й одразу ж, коли спілкувався з президентом, ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка, тобто право на помилку. У нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% це 25 осіб, 5% – це 12 осіб.

У нас є тільки три проблеми поки що. Це навіть менше ніж 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки що в межах похибки йдемо", – сказав Арахамія.

На скандали з депутатами, як зазначив політик, президент України Володимир Зеленський реагує дуже емоційно.

"Він каже, що ви паплюжите наші рейтинг і довіру людей. Із цим є проблеми, але він теж підтримує мене. Він каже: "Дивись, якщо ми зробили помилку, треба вийти до людей, чесно сказати, що ми зробили помилку і її виправити, чесно розповісти, що ми робимо для її виправлення", – додав він.

Давид Арахамія Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на запитання з приводу найгучніших скандалів, у центрі яких опинилися представники президентської політсили.

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