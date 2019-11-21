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22 листопада • оновлено в 01:45
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"Паплюжите наші рейтинги!" Арахамія розповів про реакцію Зеленського на скандали зі "слугами"

1.8т
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Народний депутат України Давид Арахамія заявив, що похибка у відборі депутатів "Слуги народу" становить менше 2%.

Про це голова франції сказав у політичному ток-шоу "Право на владу" у четвер, 21 листопада. За його словами, він не брав активної участі у формуванні партійного списку "СН".

"Спочатку я знайомився з людьми й одразу ж, коли спілкувався з президентом, ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка, тобто право на помилку. У нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% це 25 осіб, 5% – це 12 осіб.

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У нас є тільки три проблеми поки що. Це навіть менше ніж 2%. Тобто будемо вважати, що ми поки що в межах похибки йдемо", – сказав Арахамія.

На скандали з депутатами, як зазначив політик, президент України Володимир Зеленський реагує дуже емоційно.

"Він каже, що ви паплюжите наші рейтинг і довіру людей. Із цим є проблеми, але він теж підтримує мене. Він каже: "Дивись, якщо ми зробили помилку, треба вийти до людей, чесно сказати, що ми зробили помилку і її виправити, чесно розповісти, що ми робимо для її виправлення", – додав він.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на запитання з приводу найгучніших скандалів, у центрі яких опинилися представники президентської політсили.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Давид Арахамія Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Партія Слуга народу
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