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13 листопада • оновлено в 19:45
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"Нам нічого від них не треба!" Арахамія осадив Коломойського через заяву про Росію

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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія негативно оцінив заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що фінансування Росії може замінити Україні кредит Міжнародного валютного фонду.

Його слова нардеп прокоментував у кулуарах Верховної Ради в середу, 13 листопада, передає "РБК-Україна".

"Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", – обурився Арахамія.

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Арахамія осадив Коломойського через заяву про Росію

Арахамія осадив Коломойського через заяву про Росію

Нагадаємо, Коломойський закликав прийняти гроші від Росії. "Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський дав велике інтерв'ю The New York Times, в якому запевнив, що ЄС і НАТО нібито ніколи не приймуть Україну.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Давид Арахамія Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Опять "грузия" украинского еврея учит ...
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МИХАЦЬ АНДРІЙ
МИХАЦЬ АНДРІЙ
Хто повірить в цю виставу, зелебобіки???
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