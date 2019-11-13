"Нам нічого від них не треба!" Арахамія осадив Коломойського через заяву про Росію

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія негативно оцінив заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що фінансування Росії може замінити Україні кредит Міжнародного валютного фонду.

Його слова нардеп прокоментував у кулуарах Верховної Ради в середу, 13 листопада, передає "РБК-Україна".

"Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", – обурився Арахамія.

Арахамія осадив Коломойського через заяву про Росію

Нагадаємо, Коломойський закликав прийняти гроші від Росії. "Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський дав велике інтерв'ю The New York Times, в якому запевнив, що ЄС і НАТО нібито ніколи не приймуть Україну.

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