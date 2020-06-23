Арахамія і Корнієнко осоромилися через вимкнені мікрофони: назвали колегу "робочою бабою, як корабельна сосна"

Арахамію і Корнієнка підловили за пікантною розмовою про колегу з "СН"

Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.

Їхня пікантна розмова відбулася на зустрічі в Миколаєві, коли вони, ймовірно, думали, що мікрофони вимкнені. Відео зняли "НикВести" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

З ролику чутно, що першим заговорив заступник голови фракції "СН", заявивши Арахамії, що їхня колега Ірина Аллахвердієва – "баба робоча, як корабельна сосна" і "взагалі красуня". На це нардеп відповів просто: "Так".

"Така піддута. Звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом, вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут... триста зустрічей за чотири місяці й виграє. Вона така наживо. Енергетика", – міркував Корнієнко.

Арахамія погодився з цим, але відповів небагатослівно: "Енергії багато".

"Ну ти до президента її заведеш, побачиш. Він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: "Баба та. Баба так", – уклав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися відео виступів групи "2Саша". Її учасниками є перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко та народний депутат України цієї ж політичної сили Олександр Санченко.