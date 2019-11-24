Арахамії пригрозили терміном за хитру фінансову аферу в США

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може отримати термін за створення ланцюжка фейкових компаній для відмивання коштів у США.

Автор Telegram-каналу "Розвідник" оприлюднив хронологію подій за сукупністю отриманої інформації та вказав на схожі справи.

"На початку 2002 року Даваід Арахамія реєструє компанію Artvertex Inc за адресою реєстрації 208 3rd Avenue, Brooklyn, NY, компанію зареєстровано на ім'я David Braun. Через півроку компанія закривається: на рахунках Artvertex в американських банках виявляються $70 тис, отриманих шляхом розкрадання коштів з банківських карт американських громадян. Міністерство юстиції спільно з ФБР ініціює розслідування – в США існує федеральний закон про боротьбу з комп'ютерними шахрайствами, який передбачає до 20 років позбавлення волі за злочин подібного роду", – йдеться в повідомленні.

Арахамії може загрожувати термін

Уточнюється, що після цього Арахамія сформував компанію зі створення сайтів TemplateMonster, яка має доступ до даних порталів і підключених платіжних сервісів.

"Сукупність двох вищевикладених фактів є розвідознакою того, що ФБР могло взяти його розробку: виходець з країн СНД виглядав своїм в середовищі хакерів-кардерів, що робило легким процес його впровадження. Активна публічна діяльність Давида Арахамії починається з 2014-го року і пов'язана з виходом з бізнесу компанії TemplateMonster", – зазначив "Розвідник".

За його словами, після втечі колишнього президента Віктора Януковича, за часів президентства Петра Порошенка Арахамія став волонтером у Міністерстві оборони, а після перемоги Володимира Зеленського – кандидатом в депутати Верховної Ради України під №4 від партії "Слуга народу". У матеріалі йдеться, що є інформація про те, що це сталося через особисте прохання одного з сенаторів-демократів США, який перед достроковими виборами в Раду дзвонив Зеленському.

Давид Арахамія скрін відео

"Сукупність вищевикладених фактів дозволяє зробити висновок, що могла відбутися операція впровадження під прикриттям, тільки заінтересантом замість ФБР виступала вже зовсім інша структура. Якщо це дійсно так, то інформацію про американський паспорт Давида Арахамії отримати не вийде – її засекречено, і вона охороняється федеральним законодавством США" , – додав він.

Уточнюється, що в 2013 році у США було засуджено до 18 років тюремного ув'язнення Романа Вега, який викрав близько 500 тис. номерів кредитних карт. Наступного року в Штатах було заарештовано 28-річного киянина Вадима Єрмоловича, який викрадав цінні папери з інформаційних ресурсів різних бірж і отримав близько $30 млн нелегальних доходів.

У 2015 році екстрадували з Польщі 34-річного Віктора Хостака, який відмив близько $10 млн. Тоді ж було заарештовано в ізраїльському аеропорту і екстрадовано до США власника сайту Cardplanet Олексія Буркова.

У 2016 році було засуджено 31-річного уродженеця Миколаєва Євгена Левицького – учасник розкрадання понад $9 млн у 2,1 тис банкоматів у всьому світі.

"Всі успішні стартапи та їхні творці публічні, особливо в США. У своїх інтерв'ю Арахамія представляє TemplateMonster успішним стартапом. Чому в період з 2002 до 2014й рік Давид Арахамія був у тіні?" - зазначив автор каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамію звинуватили в подвійному громадянстві. Відразу кілька Telegram-каналів поширили інформацію, що народний депутат нібито володіє паспортом громадянина США.

Пізніше Telegram-канал "Темний лицар" оприлюднив інформацію про фейкові компанії для відмивання коштів у США.

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