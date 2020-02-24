Апеляційний суд визнав протиправним і скасував розпорядження Кабміну про звільнення Насірова з посади голови ДФС

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 лютого 2020 року апеляційна скарга Кабінету міністрів України, Державної фіскальної служби України і народного депутата України Журжія А.В. – залишені без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року, яким було визнано протиправним та скасовано розпорядження Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р "Про звільнення Насірова Романа Михайловича з посади Голови Державної фіскальної служби України" – залишено без змін.

Зазначена постанова апеляційного суду набула законної сили (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

Таким чином, в судовому порядку визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Насірова Р. М. з посади голови Державної фіскальної служби України.

Роман Насиров

Зважаючи на те, що розпорядження Кабінету міністрів України від 5 травня 2015 року №424 "Про призначення Насірова Романа Михайловича Головою Державної фіскальної служби України" після проведенного конкурсу є чинним, а також зважаючи на те, що посада голови Державної фіскальної служби України з моменту вже скасованого розпорядження і станом на тепер є вакантною, відповідно до пункту 9-2 статті 116, статті 117, статті 129-1 Конституції України – Насіров Роман Михайлович є фактично чинним головою Державної фіскальної служби України.

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