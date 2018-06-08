Антикорупційний суд: українці дали прогнози

Навколо питання створення Антикорупційного суду в Україні розгорілася справжня інтрига - прем'єр-міністр Володимир Гройсман погрожував піти у відставку, якщо рішення не ухвалять, а державі Україна обіцяли дефолт, адже формування цього органу було однією з головних умов співпраці з ключовим кредитором країни, Міжнародним валютним фондом.

Однак після тривалих політичних баталій 7 червня Верховна Рада все ж вистраждала відповідний закон і дала старт новій антикорупційній інституції.

"Обозреватель" вирішив дізнатися, чого від неї очікують звичайні українці та чи вірять у кардинальні зміни, пов'язані з підтриманою парламентом ініціативою.

Згідно з проведеним опитуванням, 39% наших читачів вважають, що рішення Верховної Ради - це всього лише формальність, яка ні на що не вплине.

Ще 38% погодилися з тим, що в цілому ідея хороша, але зазначили, що на практиці її як завжди спотворять.

Разом з тим, 21% респондентів висловили впевненість у тому, що створення нового суду стане ривком у боротьбі з корупцією в Україні.

Безумовно, останній варіант є найбільш оптимістичним, однак робити остаточні висновки поки занадто рано. Хочеться вірити, що рішення парламентарів дійсно стане ефективним кроком на шляху боротьби нашої країни з хабарництвом гігантських масштабів, а не черговою галочкою в списку виконаних "паперових" обіцянок перед Заходом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як працюватиме Антикорупційний суд і що зміниться в Україні після його появи.