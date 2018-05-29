Антикорупційний суд: Порошенко назвав терміни

Президент України Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд може бути створено вже до кінця 2018 року.

Таку заяву він зробив під час спільного брифінгу з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером, зазначивши, що до виборів у 2019 році точно буде завершено створення інфраструктури антикорупційних органів, передає прес-служба глави держави.

"У нас до президентських виборів залишився ще майже рік і я дуже сподіваюся, що нам вдасться завершити створення у повному обсязі антикорупційної інфраструктури, якої, хочу наголосити, не має жодна країна світу", - зазначив Порошенко.

Президент нагадав, що було прийнято ряд ефективних кроків, спрямованих на боротьбу з корупцією.

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"Ми запровадили надзвичайно ефективні заходи, які сьогодні або обмежують, або майже ліквідують корупцію в багатьох секторах економіки", - додав він.

Порошенко зазначив, що наступним кроком буде боротьба з корупцією в енергетичній сфері, щоб ліквідувати дефіцит бюджету НАК "Нафтогаз" у 10 млрд доларів і зробити прибуткову компанію.

Петро Порошенко Прес-служба АП

Президент додав, що пишається створенням незалежної, неупередженої антикорупційної інфраструктури - Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за його ініціативою.

Крім того, було створено Національне агентство з попередження корупції, впроваджено систему електронного декларування, через яку зараз 1 млн 200 тисяч державних службовців і людей, які отримують грошове забезпечення з державного бюджету, звітують про свої доходи.

Порошенко висловив надію на завершення процесу створення антикорупційного суду. Він пообіцяв зробити все від нього залежне.

"Зараз Парламент розглядає майже дві тисячі поправок, які були подані до цього законопроекту, але я висловлюю щире побажання, що Парламент спроможеться прийняти відповідний законопроект і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року. І цього року цей процес буде завершений і Україна буде мати антикорупційний суд", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів, кому потрібен Антикорупційний суд.