Богдан назвав екскуратора "Л/ДНР" Суркова "незручним ворогом"

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан назвав колишнього помічника глави Росії і куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова ворогом.

Своєю думкою щодо Суркова українець поділився інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис розмови було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На запитання, чому український президент Володимир Зеленський не любив Суркова, колишній керівник ОП сказав: "У нього своє якесь сприйняття людей".

Собчак запитала про ставлення до цієї особистості самого Богдана. "Він ворог для мене", – відповів він.

На думку Богдана, Сурков "незручний ворог". "Йому потрібний був не результат, а процес. Мені здається, він не був зацікавлений у перемир'і, у результаті", – сказав колишній глава Офісу президента.

Причини цього, як зазначив політик, "ніхто не пояснить". "Він, напевно, так зрісся з цим процесом... У мене таке відчуття, що він був зацікавлений, щоб це тривало довго", – сказав Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Собчак Андрій Богдан також розповів про причини свого звільнення з ОП – за його словами, основною стала втрата "взаємної довіри" з президентом України Володимиром Зеленським.