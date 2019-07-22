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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Вся ответственность за Украину теперь на Зеленском

3.6т Читати матеріал російською

Выборы, выборы, выборы...

Теперь вся ответственность точно на Зеленском. Пока получается следующее: на 90% "Слуга Народа" самостоятельно формирует большинство (если вдруг не хватит – добьют мажоритарщиками-самовыдвиженцами).

Уже пригласили к себе "Голос", но те наверняка будут на правах "младших партнеров" с правом совещательного голоса. Зато в случае чего – будут делить шишки. В общем, пока не очень понятно, нужны ли они. Но точно лучше, чем Юлия Владимировна.

Новини
Падение рейтинга новой власти просто неизбежно

Главная интрига – конституционное большинство. Пока получается что "Слуга народа" + "Голос" + самовыдвиженцы - выходят на 300. Но это ещё не точно. Для того, чтоб наверняка, придётся договариваться с кем-то из оставшейся тройки.

По премьеру Зеленский говорит очень расплывчато: экономист, который не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции. Под описание подходят и Данилюк, и Коболев. А Вакарчук - не подходит. Хотя назначить его "крайним" и потом списывать все провалы - был бы нормальный ход.

Как быстро ждёте результатов от Зеленского и его парламента?

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні "Слуга Народу" Партія Вакарчука "Голос"
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
и Украине пришла жоппа,именно с двумя "п"...
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Скирда Женя
Скирда Женя
"Теперь вся ответственность точно на Зеленском." Лет 5 назад услышав такое я бы смеялся до слёз... Теперь тоже "до слёз" плакать хочется!!!! Сюр какой-то... (((((((((((((((((((
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