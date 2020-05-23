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23 травня • оновлено в 19:17
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У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

5.2т
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У Києві в суботу, 23 травня, відбулася церемонія прощання з політиком Анатолієм Матвієнком, який свого часу був головою Ради міністрів АР Крим та очолював Вінницьку ОДА.

Колишній депутат помер у віці 67 років через онкологічне захворювання. Прощання з ним відбулося в Михайлівському соборі, передає "Страна".

У Києві попрощалися з Анатолієм Матвієнком

У Києві попрощалися з Анатолієм Матвієнком

Колаж

Відспівування почалося о 12:00 та тривало до 14:00. У соборі зібралися багато українських політиків.

Анатолія Матвієнка поховають у неділю, 24 травня, на його батьківщині – в місті Бершадь Вінницької області.

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

На церемонії прощання були присутні колишній президент Петро Порошенко, депутатка від "Народного фронту" Олена Ледовських, ексзаступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе, екснардеп від "Європейської солідарності" Оксана Юринець, ексвіце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько та інші.

Анатолій Матвієнко був депутатом від партій "Наша Україна" і "Блок Петра Порошенка", а також першим секретарем українського комсомолу (ЛКСМУ) напередодні розпуску організації в 1991 році.

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

У Києві попрощалися з політиком Анатолієм Матвієнком. Фото церемонії

strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, Анатолій Матвієнко помер 22 травня. Останнім часом він тяжко хворів на онкологічне захворювання.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Анатолій Матвієнко
Місце
Україна Київ
Теги
похорон політика смерть фотографии
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