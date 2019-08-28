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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція" Всі статті автора

"Держава в смартфоні": на українців чекають мільярдні втрати

4.6т

Пропозиція #9 - невідкладно доручити новопризначеним Генпрокурору і голові СБУ захистити державу від проникнення скандально відомої компанії ЄДАПС до реалізації проекту "держава в смартфоні".

ЄДАПС.

Про його багатомільярдні оборудки протягом минулого десятиріччя молоді депутати напевно й не чули. Напевно і президент не чув. Бо якби чули, то точно не повелися б на голосно подані в мережі їхні типу "новітні цифрові презентації", які типу ляжуть в основу президентської програми "держава в смартфоні". Сподіваюся, новопризначені Генпрокурор і голова СБУ піднімуть архівні документи і покажуть Володимиру Зеленському, якими мільярдними втратами для держави і народу може обернутися "оновлений" варіант ЄДАПС.

Стисла інформація тут.

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Автор
Анатолій Гриценко Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Анатолія Гриценка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Уже поздно гражданин хороший. Грыць подмахивал Зеленскому,теперь высерает монологи никому не нужные.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Он веселил этих пацанов?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ага...пам'ятаю-пам'ятаю...діти дипломи в ті часи єдапсу - дипломи до вересня чекали..
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