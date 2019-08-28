Пропозиція #9 - невідкладно доручити новопризначеним Генпрокурору і голові СБУ захистити державу від проникнення скандально відомої компанії ЄДАПС до реалізації проекту "держава в смартфоні".
ЄДАПС.
Про його багатомільярдні оборудки протягом минулого десятиріччя молоді депутати напевно й не чули. Напевно і президент не чув. Бо якби чули, то точно не повелися б на голосно подані в мережі їхні типу "новітні цифрові презентації", які типу ляжуть в основу президентської програми "держава в смартфоні". Сподіваюся, новопризначені Генпрокурор і голова СБУ піднімуть архівні документи і покажуть Володимиру Зеленському, якими мільярдними втратами для держави і народу може обернутися "оновлений" варіант ЄДАПС.
Стисла інформація тут.
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