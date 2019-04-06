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"Аналізи здавав?" У Лаврова їдко відповіли на погрози України через Крим

1.4тЧитати матеріал російською

У Міністерстві закордонних справ Росії вибухнули їдкою відповіддю на слова глави МЗС України Павла Клімкіна про те, що Київ може зажадати від Москви таку "компенсацію за окупацію", яка доведе Росію до розорення.

Її опублікувала на своїй сторінці у Facebook скандальна офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, яку вважають правою рукою глави відомства Сергія Лаврова.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

"Так, а Клімкін аналізи здавав? Ми ж тепер знаємо, що без аналізів в Україні важливі розмови не ведуться", — із сарказмом зазначила вона, натякаючи на здачу аналізів кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

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Теми
анексія Кримуросійська пропаганда
Особи
Марія ЗахароваПавло КлімкінСергій Лавров
Місце
Росія
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
На Украине истерика!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
После кучи палева кремлевской гопоты с коксом, Манькин прикол про анализы звучит весьма прикольно
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1 з 2 відповідей | показати всі
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
UaDonetsk Umka, а ты сдал анализы?
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