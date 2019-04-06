"Аналізи здавав?" У Лаврова їдко відповіли на погрози України через Крим

У Міністерстві закордонних справ Росії вибухнули їдкою відповіддю на слова глави МЗС України Павла Клімкіна про те, що Київ може зажадати від Москви таку "компенсацію за окупацію", яка доведе Росію до розорення.

Її опублікувала на своїй сторінці у Facebook скандальна офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, яку вважають правою рукою глави відомства Сергія Лаврова.

Марія Захарова Скріншот відео

"Так, а Клімкін аналізи здавав? Ми ж тепер знаємо, що без аналізів в Україні важливі розмови не ведуться", — із сарказмом зазначила вона, натякаючи на здачу аналізів кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у РФ запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Пізніше в Кремлі відступили щодо компенсації за Крим.

Також мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.

Український журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для неї втратою територій.

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