Парламентские выборы 2019 года — первые в современной Украине, на которых политические силы использовали все инструменты продвижения в интернете. В своих избирательных компаниях партии работали с аудиторией через различные видеохостинги, социальные сети, мессенджеры, и даже игровые платформы.

Сейчас смартфон это основное средство для агитации и донесение информации до избирателя. В Украине на сегодняшний день порядка 23 миллионов пользователей с правом голоса. Партии, которые на парламентских выборах оставили интернет без внимания, были обречены на провал. И напротив, появилась политсила, которая используя исключительно онлайн активность, показала феноменальный результат.

ЕСЛИ БЫ БЫЛА ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ТА ИСПОЛЬЗОВАЛА БЫ ИНТЕРНЕТ

Времена, когда гречка была основным мотиватором избирателей для выбора народных депутатов уже прошли. Старые политики, упустили из внимания, что украинский электорат значительно омолодился.

Для достижения цели крайне необходимо активно работать как с большими медиа платформами, так и точечно с аудиторией.

В современном мире с помощью интернета можно найти избирателя из самой отдаленной местности, и в самом "неожиданном" сегменте интернет пространства. Инструменты и настройки интернет рекламы, а это гендерные факторы, геолокация, благосостояние, образование, и т.д., позволяют повлиять на мнение и окончательный выбор целевой аудитории.

Фото: реклама партии "ЕС" в Viber

ПАРТИЯ ШАРИЯ — УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ

"Феноменом" выборов в Верховную Раду IX созыва стала вовсе не президентская политсила "Слуга Народа", а партия Шария. Анатолий Шарий первый человек в Украине, которому удалось создать политическое движение вокруг интернет-комьюнити, используя свои социальные аккаунты и Youtube-канал, и в течение 1,5 месяца войти в ТОП-10 украинских партий, используя для своего продвижения лишь интернет-платформу и мобильные приложения.

По данным ЦИК, после обработанных 100% электронных протоколов, партия Шария набрала 2,23%, что является эквивалентом в 327 224 голоса избирателей.

Благодаря плодотворной пятилетней работе, качественно прокаченному каналу на видео хостинге Youtube, журналистской деятельности и максимальной активности в социальных сетях, Шарий показал небывалый для украинской политики результат.

Фото: реклама партии Шария в Facebook

Успех и высокую позицию партии Шария, можно трактовать следующим образом:

- Мечта

- Идея и путь к ее достижению

- Ежедневный труд

- Дисциплина

- Талант

Эти 5 факторов обеспечили Шарию максимальный на сегодняшний день результат.

По данным официального сайта политсилы, в команде Шария уже более 195 тысяч пользователей. Если посчитать арифметически, то каждый член партии, у них используется система id-card–привёл с собой 1 члена семьи, что вновь подчеркнуло дисциплину его сторонников. Если бы каждый привёл по 3 человека, как в своих роликах призывал Анатолий Шарий, то результат был бы совсем другим.

С учетом того, что в его подписчиках находится аудитория партий "Слуга народа", "Оппоблока", "За життя", "Батьківщини" и других политических сил, есть большая вероятность, что на местных выборах Шарий приумножит свой результат и зайдет в городские, областные и прочие местные органы законодательной власти. А на следующих парламентских выборах его результат можно смело умножать на 5, если продолжат действовать в таком же ключе, и на местном уровне проявят себя, не будучи раздавленными реалиями украинской политической системы.

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТЬ ПАРТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В ПАРЛАМЕНТ

"Европейская солидарность"

Победитель избирательной компании в интернете — партия Петра Порошенко. "Европейская солидарность" использовала весь набор технологического функционала. Они даже сделали онлайн игру, которая четко была направлена на своих идеологических соперников.

Фото: реклама игры партии "ЕС"

"ЕС" рекламировались в месенджерах, собирала базы данных пользователей, действовала достаточно прогрессивно, используя все, что у них есть на сегодняшний день.

Партия "Голос"

Молодая партия Святослава Вакарчука, достаточно поздно начала активно продвигаться в интернете. И для того, что бы быть на коне, им пришлось вливать большие финансовые средства.

Фото: реклама партии "Голос" на Youtube-канале Анатолия Шария

"Зе! Команда"

Безусловно, стоит отметить большую активность "Слуги народа". Каждый кандидат в депутаты по мажоритарной системе от "Зе! Команды" был снабжен общим бренд-буком партии, однако вел свою диджитал активность самостоятельно. База, которая была создана президентской силой на выборах главы государства и включает в себя миллионы подписчиков на различных платформах, позволила кандидатам получить максимум от вирусного охвата аудитории.

Было мало прямой рекламы партии "Слуга Народа", но было много активности каждого мажоритарного кандидата.

Партия "Батьківщина"

По итогам избирательной компании партии "Батьківщина", сложилось впечатления, что в штабе Юлии Тимошенко совсем не интересовались своей деятельностью в интернете. На одну и ту же аудиторию Тимошенко рассказывала, что у нее появился щенок, и транслировала серьезный политический, экономический и социальный контент.

Вся информация была прямолинейной. Никаких изысков и креатива. Интернет позволяет все делать по сегментам, поэтому нельзя к разным видам аудитории обращаться идентично.

Хотя в интервью журналистам лидер "Батьківщини" рассказывала, что прекрасно ориентируется в интернет трендах.

Фото: реклама партии "Батьківщина" в мобильном приложении

"Оппозиционная платформа За життя"

Приятно удивила своей плотной медиа активностью платформа "За життя". Это связано с тем, что один из руководителей партии является владельцем трех украинских телеканалов. А сейчас ни один телеканал не ведет свою деятельность без диджитал платформ. Явно было заметно, что вся концепция построена в едином стиле. В этом их отличие от "Оппоблока", где у Мураева была одна реклама, а у Вилкула — другая.

Фото: реклама партии "Оппоблок" в Youtube

Таким образом, используя интернет, "За життя" отобрала у прямых конкурентов несколько процентов голосов избирателей. Это стало причиной того, что "Оппоблок" не смог преодолеть 5% барьер.

ПАРТИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИНТЕРНЕТ И НЕ ПРОШЛИ

Мы понимаем, что технологи многих партий не понимают ценность профессии диджитал-продюсера. Не вооруженным взглядом видно, что все, кто плохо работал с интернетом либо не добрал голоса, либо набрал мало.

"Аграрная партия"

Яркий пример — "Аграрная партия", которая заполучила звезду национального масштаба Олега Винника и умудрилась все "запороть".

Ни для кого не секрет, что интернет-аудитория имеет огромный вирусный эффект. Используя хорошо раскрученные аккаунты Олега Винника, можно было сделать много вирусных активностей. А так получилось, что Винник за "Агропартию" откатал много концертов, а интернет-аудитория не понимала их общей связи. Получился проект "ПШИК".

Это говорит о том, что технолог, который придумал использовать Винника в качестве "фронтмена" — гений, а вот исполнители полные нули.

"Сила и честь"

Партия военных пенсионеров "Сила и честь", имея серьезный рупор Youtube-канал и СМИ подконтрольные Дмитрию Гордону, посчитали, что интернет для них не так важен. Поэтому, когда они жаловались на их недопуск на телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik", в команде не нашлось человека, который бы смог объяснить, что можно забрать аудиторию этих каналов и выстроить коммуникацию с ними через интернет. Нам неизвестна причина, почему "Сила и честь" не пошла в онлайн, но это привело к потере потенциальных избирателей.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ ПОТРАТИЛИ ПАРТИИ НА ДИДЖИТАЛ ИНСТРУМЕНТЫ

По нашей оценке, больше всех денег за избирательную компанию парламентских выборов потратила партия "Европейская солидарность". Петр Порошенко вложил более 3,5 млн. долларов. На втором месте "Голос" — около 3 млн. долларов. Третье место за "Слугой народа" — 2,5 млн. "Батьківщина" Юлии Тимошенко вложила порядка 1,5 млн. Чуть меньше потратили на интернет инструментарий "Оппозиционная платформа За життя" — 1,2 млн. долларов.

В эти подсчеты входит: прямая медийная реклама на интернет ресурсах (банерная реклама, брендирование, нативная реклама), видео реклама на различных хостингах (Youtube, онлайн-кинотеатры, сайты с adult-трафиком). Также вирусная активность, прямая реклама в Facebook, работа с пабликами и лидерами мнений в социальных сетях, реклама в различных мессенджерах и мобильных приложениях, а также расходы на разработку креатива и материалов.

На примере партии Шария, мы убедились, что достичь необходимого результата используя только интернет невозможно. Современному украинскому избирателю нужна узнаваемость политиков. Если бы не было стопроцентной узнаваемости Зеленского, достаточно сложно было бы партии "Слуга народа" победить, хорошо используя только интернет-инструменты и телевизор.

Мы не рискнем делать прогнозы через сколько лет (5,7 или 10) можно будет выиграть выборы, ведя избирательную кампанию исключительно в онлайне, но с уверенностью можно сказать, что если работать с компетентными людьми, которые давали бы грамотную экспертную оценку по интернет стратегии партии, то шансы на успех были бы большие.

Украина все ближе подбирается к цивилизованному миру. Падает эффективность рекламы в печатных изданиях. Придет время, когда всю политическую компанию можно будет строить на трех информационных платформах — телевидение, интернет и наружная реклама. Все остальное будет уже не нужно.

К примеру, по данным за второй квартал 2019 года, на Facebook каждый день заходят 1,6 млрд. человек. Выручка от рекламы выросла на 28% и достигла $16,9 млрд. Кроме этого, MAU (число активных пользователей в месяц) достигла 2,4 млрд. человек. Больше всего выручки Facebook по-прежнему приносят пользователи из Северной Америки и Европы, несмотря на активный рост Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: динамика социальных сетей по охвату 2019, Украина

Мы очень надеемся, что следующие выборы пройдут без гречки и сухпайков, и станут борьбой идей и идеологий, с четким курсом на улучшение благосостояние людей, а не банальную скупку голосов.

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